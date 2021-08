Splitgate recevra une version PS5 une fois que les serveurs seront stables

Splitgate est la success story des jeux indépendants du moment. Le jeu de tir à la première personne gratuit a connu une montée en popularité depuis le lancement de son test bêta extrêmement réussi sur PlayStation 4, de sorte que les serveurs ont été mis à rude épreuve pendant des semaines. Le développeur 1047 Games a récemment obtenu plus de financement et retardé le lancement final, ce qui signifie qu’il peut maîtriser les choses afin que tout le monde ait une expérience fluide. En attendant, il existe un système de file d’attente sur le serveur permettant aux gens d’entrer périodiquement.

Tous ces problèmes de serveur ont fait que d’autres priorités ont disparu, mais en l’occurrence, l’équipe prévoit d’amener le jeu en mode natif sur PS5 à l’avenir.

Lors d’une récente session de questions-réponses, 1047 Games a confirmé que les versions de génération actuelle du jeu de tir multijoueur alimenté par portail étaient en route. En fait, il existe peut-être déjà une version PS5 de Splitgate sans les immenses problèmes de serveur. Quant à ce que la mise à niveau de la PS5 pourrait apporter, il n’y a pas encore de détails précis, mais le PDG Ian Proulx a déclaré « il y a des choses évidentes que pratiquement tous les jeux font et que nous explorerons de faire ». Peut-être une bosse de résolution et certaines fonctionnalités DualSense ? Nous devrons nous asseoir bien pour le moment.

Si vous voulez essayer ce titre intéressant, vous pouvez vous renseigner sur les temps d’attente actuels du serveur via le lien et en savoir plus sur le jeu dans notre guide Splitgate.