Split View sur Mac : comment diviser l’écran

Voulez-vous que deux applications apparaissent côte à côte sur l’écran de votre Mac ? Avec Split View, vous partagez votre écran pour rendre exactement cela possible. Lisez ici comment cela fonctionne et ce que vous devez prendre en compte.

Par Sven Wernicke

Le programme de messagerie est dans la fenêtre de gauche, le Finder dans la droite – avec Split View, vous partagez virtuellement l’écran de votre Mac afin de voir et d’utiliser deux programmes en même temps. Cela vous donne une meilleure vue d’ensemble et augmente votre productivité. Grâce à la fonction de vue fractionnée, vous n’avez pas nécessairement besoin d’un deuxième moniteur pour garder une vue d’ensemble.

Qu’est-ce que la vue fractionnée ?

Split View vous permet d’afficher deux applications sur l’écran de votre Mac. Vous n’avez pas besoin d’organiser les fenêtres manuellement ou de les faire glisser manuellement à la bonne taille. Tout se passe automatiquement.

L’avantage de Split View est que vous pouvez voir les deux applications côte à côte en même temps et qu’elles occupent tout l’écran. De cette façon, les autres applications ne peuvent pas vous distraire et vous n’avez pas à passer constamment d’une application à l’autre.

La manière dont vous accédez à la fonction dépend de la version de macOS utilisée par votre Mac.

Utiliser Split View sur macOS Catalina ou version ultérieure

À partir de macOS Catalina, l’appel de la fonctionnalité Split View est très intuitif. C’est comme ça que c’est fait:

Démarrez les deux programmes que vous souhaitez utiliser en parallèle. Pour l’une des deux applications, déplacez le pointeur de la souris sur le bouton plein écran en haut à gauche (cercle vert). Dans le menu qui apparaît, choisissez « Fenêtre de mosaïque sur le côté gauche de l’écran » ou « Fenêtre de mosaïque sur le côté droit de l’écran » – selon l’endroit où vous le souhaitez. L’écran est divisé en deux parties. Un aperçu de la deuxième application ouverte apparaîtra automatiquement sur la page que vous n’avez pas sélectionnée à l’étape précédente. Cliquez sur la deuxième application – la taille de la fenêtre s’adapte automatiquement à l’espace disponible.

Utiliser Split View dans les anciennes versions de macOS

Dans les anciennes versions de macOS Mojave, High Sierra, Sierra et El Capitan, vous appelez Split View comme suit :

Démarrez les deux programmes que vous souhaitez utiliser en parallèle. Dans la première fenêtre de l’application, cliquez et maintenez enfoncé le bouton « Mode plein écran » dans le coin supérieur gauche (cercle vert). Avec le bouton de la souris enfoncé, vous déplacez la fenêtre vers la gauche ou la droite de l’écran. Lorsque la fenêtre est sur la page souhaitée, relâchez le bouton. La fenêtre s’ajuste. La fenêtre de la deuxième application apparaîtra automatiquement de l’autre côté de l’écran. Cliquez dessus pour utiliser les deux fenêtres côte à côte.

Comment travailler avec Split View sur Mac

Si vous avez deux fenêtres d’application ouvertes côte à côte, vous pouvez travailler dans les deux normalement – comme si elles étaient ouvertes en mode plein écran. Cliquez dans la fenêtre souhaitée ou à la position souhaitée dans la fenêtre et tapez, faites défiler ou commencez à travailler.

Quelques conseils pour travailler en vue fractionnée :

Cherchez-vous la barre de menus ? Vous pouvez les afficher en déplaçant le pointeur de la souris vers le haut de l’écran.

Vous pouvez les afficher en déplaçant le pointeur de la souris vers le haut de l’écran. La position des fenêtres peut être modifiée ultérieurement. Faites simplement glisser une fenêtre de l’autre côté de l’écran – la deuxième application change automatiquement.

Faites simplement glisser une fenêtre de l’autre côté de l’écran – la deuxième application change automatiquement. Vous pouvez également ajuster la largeur des deux fenêtres. Ils n’ont pas à occuper la moitié de l’écran à la fois. Faites simplement glisser la ligne verticale entre les fenêtres vers la droite ou vers la gauche.

Ils n’ont pas à occuper la moitié de l’écran à la fois. Faites simplement glisser la ligne verticale entre les fenêtres vers la droite ou vers la gauche. Vous pouvez remplacer une ou les deux fenêtres d’affichage fractionnées par d’autres applications. Déplacez le pointeur de la souris vers le haut de l’écran pour faire apparaître les boutons des fenêtres. Passez ensuite la souris sur le cercle vert d’une fenêtre et choisissez Remplacer la fenêtre organisée. Sélectionnez ensuite l’application que vous souhaitez voir. (Remarque : l’application que vous souhaitez utiliser doit déjà être ouverte.)

Travailler avec un écran partagé est extrêmement pratique. Mais y a-t-il plus ? Split View peut-il être utilisé avec trois applications ou plus ? Non, ce n’est malheureusement pas possible.

Quitter la vue fractionnée

Pour quitter Split View, déplacez le pointeur de la souris vers le haut de l’écran et cliquez sur le bouton plein écran (cercle vert) dans n’importe quelle fenêtre. C’est ainsi que vous quittez le mode pour cette fenêtre. La fenêtre avec le deuxième programme passe automatiquement en mode plein écran.

Attention : La fenêtre pour laquelle vous avez quitté la vue fractionnée est maintenant dans son propre espace (comme un deuxième écran virtuel à côté du bureau). Pour travailler à nouveau avec, allez dans Mission Control. Pour ce faire, appuyez sur F3 ou glissez vers le haut sur le trackpad avec trois doigts en même temps. Tous les espaces sont répertoriés en haut de l’écran. Déplacez la souris sur l’espace avec la fenêtre souhaitée et cliquez sur l’icône avec les deux flèches. C’est ainsi que vous ramenez la fenêtre sur le bureau.

Résoudre les problèmes avec Split View

La vue fractionnée ne peut pas être activée

Allez dans Préférences Système (menu Apple -> Préférences Système) et cliquez sur « Mission Control ». L’option « Moniteurs utilisent des espaces différents » doit y être activée.

Split View ne fonctionne pas avec certaines fenêtres

Bien que Split View existe sur Mac depuis plusieurs années, toutes les applications ne prennent pas encore en charge cette fonctionnalité multitâche. Cela est particulièrement vrai pour les anciennes applications tierces. Vous ne pouvez pas non plus utiliser les fenêtres du panneau de configuration ou les widgets tels que la calculatrice dans Split View.

