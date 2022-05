Splinter of the Mind’s Eye : une suite de Star Wars qui ne s’est jamais produite

Quand il s’agit de la bien-aimée de George Lucas Guerres des étoiles space opera, roman dérivé de l’auteur Alan Dean Foster Éclat de l’œil de l’esprit est antérieur au deuxième volet du film à succès, L’empire contre-attaque. Publié en 1978, le livre de Foster imagine une aventure très particulière pour la princesse Leia et Luke Skywalker. Qui sait comment les stars se seraient alignées pour le succès de la franchise si le Guerres des étoiles la suite était basée sur Éclat de l’œil de l’esprit. Il convient de noter que Lucas a régulièrement crédité Foster en tant que nègre.

Éclat de l’œil de l’esprit faisait partie d’un contrat de deux livres qui comprenait l’écriture de la novélisation de l’original Guerres des étoiles. La seule restriction imposée à Foster était que son suivi devait être filmable avec un petit budget. C’était une précaution au cas où Guerres des étoiles floppé au box-office. Bien sûr, le film est loin d’avoir échoué, mais le succès astronomique du film a encouragé Lucas à rêver plus grand tandis que Foster a gardé ces restrictions à l’esprit lorsqu’il a conçu les origines de Éclat de l’œil de l’esprit.

FILM VIDÉO DU JOUR

Il y a des réductions dans cette galaxie lointaine, très lointaine





Lucasfilm Ltd.

Dans Éclat, Foster a commencé à développer une histoire qui se déroule presque entièrement sur Mimban, la planète où Luke et Leia se sont écrasés en route vers un rassemblement de membres clés de l’Alliance rebelle. Le livre s’est d’abord ouvert sur une bataille aérienne élaborée qui a forcé Luke et Leia à s’écraser. Malheureusement, les complexités auraient grignoté le budget du film, alors Lucas a fait couper la scène par Foster. En dehors de cela, Foster a été cité comme disant que lui et Lucas avaient eu un contact minimal pendant son processus d’écriture, lui permettant la liberté dont il avait besoin.

Un changement notable dans un Éclat de l’œil de l’esprit la suite aurait été l’absence de l’adorable scélérat Hon Solo. Selon Foster, il a omis Han Solo du livre car, au moment de la rédaction, Harrison Ford ne s’était pas engagé à participer à de futurs Guerres des étoiles projets. En fait, on lui a spécifiquement dit de ne pas utiliser le personnage dans le livre. Par conséquent, il était logique pour lui que s’il n’y avait pas de Han, il n’y aurait pas non plus de Chewie.

Bien que Éclat n’en a jamais fait Guerres des étoiles l’histoire de la franchise de films, la carrière d’écrivain de Foster a prospéré et le roman est toujours imprimé. Cependant, parmi les légions de fans qui ont vu chaque Guerres des étoiles film, certains ont lu le livre et sont troublés par les contradictions avec le film. Néanmoins, cela arrive même avec des livres adaptés au cinéma, et Foster est toujours fier d’avoir été une force créatrice dans un monde rempli de méchants impériaux.





George Lucas partage ses plans de trilogie de suite de Star Wars et pourquoi cela ne s’est pas produit

Lire la suite





A propos de l’auteur