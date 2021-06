Splinter Cell, The Division, Ghost Recon Crossover Game Fuite avant Ubisoft Forward

Il semble qu’Ubisoft poursuivra sa tradition déchirante de mettre Sam Fisher dans tout sauf un tout nouveau jeu Splinter Cell plus tard cette semaine alors que des plans pour un grand croisement IP ont fuité avant l’événement numérique de l’éditeur. Nom de code BattleCat, il s’agit d’un titre PvP en ligne qui rassemble les mondes de Splinter Cell, The Division et Ghost Recon. Certains mages du titre ont fuité sur Twitter au cours du week-end, et Video Games Chronicle a corroboré cette affirmation, déclarant que « les images sont authentiques et que ‘BattleCat’ cible les consoles et les PC ».

Les gangs de nettoyeurs et de parias de The Division et Ghost Recon: Breakpoint’s Wolves sont inclus dans les captures d’écran. Deux modes de jeu sont décrits – Escort charge une équipe d’escorter un colis jusqu’à un point spécifique de la carte tandis que Ringleader vous fait collecter des anneaux d’ennemis vaincus. Le premier ressemble beaucoup à Overwatch, tandis que le dernier est essentiellement Kill Confirmed de Call of Duty.

The Division « BattleCat » est un jeu pvp mashup Splinter Cell x Breakpoint x Divison. il a commencé à tester vers janvier. pic.twitter.com/cdGdysMZN9 — Zer0Bytes_ (@Zer0Bytes0) 6 juin 2021

Si la fuite est bien réelle, une annonce officielle est attendue lors de l’événement vitrine Ubisoft Forward plus tard cette semaine. Pour plus d’informations sur le moment où vous pouvez vous connecter, consultez notre Calendrier E3 2021 via le lien.

Seriez-vous intéressé par un tel jeu ? Versez-en un pour Sam Fisher dans les commentaires ci-dessous.