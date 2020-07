Splinter Cell serait en cours d’adaptation pour une série animée Netflix

La franchise Splinter Cell devrait faire son apparition sous une nouvelle forme. Rapports de variété que Netflix et Ubisoft s’associent pour une adaptation animée de Splinter Cell, destinée à un public adulte. L’écrivain Derek Kolstad (co-créateur de la franchise John Wick) serait attaché au projet. Variety dit que l’émission a été signée pour une commande de 16 épisodes de deux saisons.

Splinter Cell est sorti pour la première fois en 2002 et a eu six titres supplémentaires depuis lors, ainsi qu’une série de romans liés sous la marque Tom Clancy. Le récit se concentre sur l’ancien Navy Seal Sam Fisher, qui est recruté pour travailler pour la division fictive Third Echelon de la très réelle National Security Agency (NSA).

Le gameplay est basé sur la furtivité, Sam s’infiltrant dans les lieux à l’aide de ses lunettes de vision nocturne vertes emblématiques pour découvrir des conspirations obscures et protéger les États-Unis. Au fur et à mesure que les jeux avançaient, l’intrigue avançait, Sam dirigeant une équipe d’élite encore plus secrète connue sous le nom de Fourth Echelon. Le jeu le plus récent, Liste noire de Splinter Cell, est sorti en 2013. Il est disponible sur Steam, le Microsoft Storeet les copies physiques sont rétrocompatibles sur la Xbox One. Il comporte également des améliorations pour la Xbox One X.

Un film Splinter Cell est en production depuis un certain temps, bien que le la dernière mise à jour officielle de ses progrès remonte à 2017. Polygon a contacté Ubisoft et Netflix pour obtenir des commentaires et se mettra à jour si nous recevons une réponse.