Splinter Cell : Remake annoncé par Ubisoft

Cellule éclatée retours : Ubisoft révèle que le hit furtif sera réédité en tant que remake. En dehors de cela, nous ne savons malheureusement pas encore grand-chose du projet, mais il devrait faire briller le jeu, ce qui était inhabituel pour l’époque, d’une nouvelle splendeur. Il devrait être basé sur le Snowdrop Engine et profiter de la génération actuelle de consoles sous forme de PS5 et Xbox Series S/X.

Splinter Cell va se refaire !

Voilà de quoi il s’agit : La toute première pièce Splinter Cell à partir de 2002 fait son retour. Ubisoft vient de l’annoncer. la Le classique furtif fait l’objet d’un remake raté ainsi completement nouveau développé. Bien sûr, l’esprit et le Préserve l’atmosphère de l’original qui a été publié à l’époque pour Xbox, PS2, GameCube et PC.

Qu’est-ce que Splinter Cell? Dans « Splinter Cell » on se glisse dans la peau de Sam Fisher. qui t’appartient mystérieux service secret américain et fonctionne généralement caché derrière les lignes ennemies. Cela signifie en langage clair : au lieu de nous tirer sauvagement sur des hordes d’adversaires, nous tirons sur l’appareil de vision nocturne, dérivons dans l’obscurité, surprenons nos adversaires et, le cas échéant, tirons presque toujours avec un silencieux. Au lieu d’une action sauvage, il y a une sournoiserie prudente.

Pas un remaster, mais un remake : La nouvelle édition devrait explicitement être un remake. Le « Splinter Cell » original est tout simplement trop vieux pour un remaster. La prochaine version sera développée à partir de zéro et repose sur le puissant moteur de perce-neige. Ceci est utilisé, par exemple, dans les jeux « The Division » et devrait être idéal pour donner une nouvelle couche de peinture à Splinter Cell.

Néanmoins, attends-nous pas un jeu complètement différent. la structure linéaire de la cellule d’éclat d’origine doit être conservé, par exemple. Vous n’avez donc pas à craindre que « Splinter Cell » ne devienne désormais un monde ouvert. Mais avec améliorations modernes de la qualité de vie nous pouvons certainement compter. Sinon, nous ne savons pas grand-chose sur le remake de « Splinter Cell ».

Peut-être même avec le lancer de rayons : Avec un peu de chance, le nouveau « Splinter Cell » en offrira également un look chicque sur Traçage de rayons en temps réel met. Cela changerait au niveau de l’ambiance et du jeu avec Ténèbres, lumière et ombre sûr de faire très bien. Mais c’est pour l’instant que des spéculations, Les responsables ne parlent que d’utiliser la puissance des nouvelles consoles, ce qui devrait signifier PS5 et Xbox Series S/X.

Quand arrive le remake ? Un rendez-vous pour le lancement n’existe pas encore. La date de sortie est susceptible d’être assez éloignée dans le futur car pour l’instant seulement le feu vert a été donné pour le développement et cela lui-même devrait encore être au tout début.