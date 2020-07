Splinter Cell: Netflix développe des séries animées par le créateur de John Wick

La série de jeux vidéo à succès et populaire Splinter Cell de Tom Clancy Ubisoft filme depuis un certain temps. Un film est prévu depuis des années dans lequel Tom Hardy (“Mad Max: Fury Road”) devait récemment prendre la tête du rôle de Sam Fisher, mais la production ne progresse pas vraiment.

Ubisoft a entre-temps commencé à utiliser le fournisseur de streaming Netflix a convenu d’un nouvel accord: en conséquence, Netflix devrait Série d’anime de Splinter Cell développer. Cela sera mis en œuvre par Derek Kolstad, connu comme l’auteur et producteur de la série d’action populaire et difficile. John Wick avec Keanu Reeves. Kolstad rédigera donc le modèle de la série “Splinter Cell” et agira également en tant que producteur.

Ubisoft et Netflix prévoient initialement avec 2 saisons et un total de 16 épisodes. On ne sait pas grand-chose sur le projet et une date de sortie est toujours en attente. Cependant, il est peu probable que la série sorte avant 2022.

A partir du jeu “Splinter Cell”?

La série de jeux d’action furtifs Splinter Cell de Tom Clancy von Ubisoft a été publié pour la première fois en 2002 et concerne l’ancien US Navy SEAL Sam Fisher, qui travaille en tant qu’agent pour le compte de l’organisation du troisième échelon de la National Security Agency (NSA). The Third Echelon est une agence spéciale des États-Unis contre la menace croissante du cyber-terrorisme. Leurs unités sont connues sous le nom de Splinter Cells et agissent toujours seules et sont seules – en dehors d’une connexion permanente avec le quartier général – seules. Le troisième échelon est classé comme “top secret”, dont le gouvernement américain nie toujours l’existence.

Entre-temps, divers autres jeux et successeurs sont apparus, à commencer par Pandora Tomorrow via Chaos Theory, Essentials, Double Agent, Conviction jusqu’à la septième partie Liste noire, sorti en 2013. UNE nouveau jeu Splinter Cell en attendant, il est encore long à venir. Récemment, il y avait des rumeurs selon lesquelles Ubisoft était à un une autre partie de la série pour 2021 travaille. Mais il n’y a pas d’autres détails. Cela pourrait changer avec la série animée.

Netflix la solution pour d’autres films Ubisoft?

Plans d’Ubisoft – après le succès plutôt modéré de Assassin’s Creed avec Michael Fassbender – pendant des années avec d’autres films comme sa série Tom Clancy. Netflix participe déjà à un La division-Film avec Jake Gyllenhaal et Jessica Chastain. Plus de jeux comme Ghost Recon ou Chiens de garde sont également possibles. Si Splinter Cell réussit en tant que série animée, le film prévu avec Tom Hardy sur Netflix pourrait également suivre.

Pour les poses Netflix Splinter Cell ou La division n’est pas la première adaptation du jeu: avec le succès de la série Le sorceleur avec Henry Cavill comme le sorceleur Geralt, qui est connu pour être plus basé sur les livres que sur les jeux, est récemment devenu un Cyberpunk 2077 Série d’anime Cyberpunk: Edgerunners annoncé par les développeurs CD Project Red. “The Witcher” en reçoit également un Saison 2 et un récemment annoncé Retombées en plus un Série d’anime sur l’histoire des sorceleurs. C’est aussi devenu le jeu classique Castlevania mis en œuvre pour Netflix en tant que série d’animation en plusieurs parties.

