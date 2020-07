Splinter Cell: la série animée arrive sur Netflix par l’écrivain de John Wick !

La variété a fait la une aujourd’hui, mais a également ajouté que John Wick écrivain, Derek Kolstad a signé pour écrire et servir de producteur exécutif de la série. Ils ont également ajouté que des sources avaient confirmé que la série avait reçu une commande de deux saisons et 16 épisodes. Donc, cela devrait signifier beaucoup de bonté Splinter Cell excitante.

Splinter Cell suit l’ancien US Navy SEAL Sam Fisher après avoir été recruté par la NSA pour travailler pour la mystérieuse division Third Echelon au sein de l’agence. Le jeu voit Fisher s’engager dans un certain nombre de missions d’opérations noires, utilisant des tactiques furtives et militaires.

Sam Fisher bientôt sur vos écrans

Splinter Cell la série animée a le potentiel d’être incroyable. Vous avez déjà une prémisse incroyable dans l’histoire de Splinter Cell. Ensuite, ajoutez les offres d’anime potentielles illimitées avec l’une des personnes qui ont participé à la création de l’un des plus grands films d’action de notre génération et vous avez quelque chose de vraiment spécial.

