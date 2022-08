Splatoon 3 de Nintendo, qui sortira bientôt

Le prochain Nintendo Direct se concentrera sur Splatoon 3, l’un des jeux les plus attendus de Nintendo pour 2022.

La société a déclaré lundi que la présentation aurait lieu le mercredi 10 août à 9 h HAE / 6 h HAP et durerait environ 30 minutes. Comme chaque Nintendo Direct, le Splatoon 3 Direct fera ses débuts sous forme de vidéo préenregistrée sur le site YouTube de Nintendo.

Le dernier Nintendo Direct sera diffusé un peu plus d’un mois avant le lancement prévu du jeu le 9 septembre. Nintendo peut révéler de nouvelles armes, zones ou même types de jeux dans la vidéo, bien que l’on ne sache pas exactement ce qu’ils révéleront.

L’action de peinture et de natation qui a créé le premier succès de Splatoon du jour au lendemain reviendra dans Splatoon 3, ainsi que des éditions améliorées de nombreux éléments clés présentés dans Splatoon 2.

Une nouvelle série d’intrigues appelée Return of the Mammalians et une nouvelle version du mode essaim coopératif appelée Salmon Run sont disponibles pour les joueurs en plus des nombreux modes de jeu du jeu.

La majorité des nouvelles pièces de mode de Splatoon 3 permettront aux utilisateurs de personnaliser leurs enfants calmars avant de les envoyer au combat avec d’autres joueurs ou une horde de créatures aquatiques.

Le premier jeu à recevoir sa propre version spéciale du modèle Switch OLED est Splatoon 3. Il comprend une station d’accueil personnalisée et des commandes Joy-Con qui reflètent toutes les graphismes de style graffiti du jeu ainsi qu’un jet d’encre.

Le Joy-Con gauche est bleu foncé passant au violet, et le droit est jaune fusionnant au vert, tandis que le dock lui-même est blanc avec des éclaboussures jaunes.

Il y a un modèle Nintendo Switch OLED sur le thème de Splatoon 3 qui sera mis en vente le 26 août pour 359,99 € si vous ne pouvez tout simplement pas attendre pour voir Splatoon 3 en septembre.

Heureusement, Nintendo vous a préparé. Il n’inclut pas le jeu, mais il a des contrôleurs Joy-Con uniques dans les couleurs du jeu de jaune et de bleu, ainsi que des graphiques Splatoon couvrant tout sauf l’affichage.