Spirit Halloween dévoile une toute nouvelle gamme de bébés d’horreur

Pioneer DJ HDJ-X5-K Casque d'écoute noir - Casques DJ

Une qualité sonore exceptionnelle: Écoutez vos morceaux haut et fort dans la cabine et en déplacement avec le HDJ-X5. En tenant compte des commentaires des DJ et en analysant de nombreux styles de monitoring différents, nous avons veillé à ce que notre nouvelle gamme de casques pour DJ comprenne toutes les caractéristiques nécessaires pour réaliser des performances à tous les niveaux. Grâce à la conception audio de haute qualité héritée de nos précédents casques professionnels pour DJ, vous pouvez profiter d'un monitoring sans distorsion, même à des volumes élevés, où que vous alliez.Le casque HDJ-X est conçu pour être flexible. Leur mécanisme de pivotement vous permet de les porter confortablement, de la manière que vous préférez, pendant de longues périodes. Nul besoin de s'inquiéter des chocs et des coups pendant le transport, car ce casque pour DJ peut supporter des conditions sévères et une utilisation intensive. Ils ont même passé le test de choc de la norme militaire américaine. Un son exceptionnel: Avec un nouveau haut-parleur de 40 mm, écoutez vos morceaux haut et fort. Le câble à structure torsadée à 4 brins assure une séparation supérieure des canaux gauche et droit et le circuit magnétique est optimisé de sorte que, grâce à une suppression fine du bruit et à un réglage élaboré, vous pouvez profiter d'un son sans distorsion. Rigoureusement testé: Emportez le casque HDJ-X sur la route et soyez sûr qu'il résistera aux conditions difficiles et à une utilisation intensive. Tous les modèles HDJ ont passé le test de choc standard de l'armée américaine* ainsi que nos propres tests de résistance. Ajustement confortable: Ces écouteurs sont confortables à utiliser, quelle que soit la façon dont vous les portez. La conception du boîtier réduit la pression sur votre tête, tandis que sa texture extérieure améliore l'adhérence. Pour vous aider à trouver l'ajustement parfait, ils sont également dotés d'un bandeau souple et durable et d'un pivot flexible. Un design solide et raffiné: Tous les casques HDJ-X présentent un look raffiné et une construction durable. Choisissez parmi les versions noires ou argentées pour compléter le look que vous souhaitez. Spécifications: , Type: Fermé, dynamique, Unités de conducteur: Type de dôme 40 mm, Cordon: Câble spiralé court de 1,2 m (longueur étendue de 1,8 m), Accessoires inclus: Adaptateur pour fiche stéréo 6,3 mm (type fileté), Pochette de transport, Poids (sans cordon): 269 g, Puissance d'entrée maximale: 2000 mW, Niveau sonore de sortie: 102 dB, Gamme de fréquences: 5 - 30000 Hz, Impédance: 32 ?