Spirale (Critique)

Un cerveau criminel déchaîne une forme de justice tordue dans Spiral, le nouveau chapitre terrifiant du livre de Saw. Travaillant dans l’ombre de son père, un vétéran de la police réputé (Samuel L. Jackson), le détective impétueux Ezekiel «Zeke» Banks (Chris Rock) et son partenaire recrue (Max Minghella) prennent en charge une enquête macabre sur des meurtres qui rappellent étrangement du passé horrible de la ville. Inconsciemment piégé dans un mystère de plus en plus profond, Zeke se retrouve au centre du jeu morbide du tueur.



Après 17 ans, la franchise SAW a redémarré avec Spirale: du livre de SAW. Chris Rock étoiles comme Det. Ezekiel Banks, un policier au passé difficile qui fait de lui un paria au sein de son propre département. Zeke a un nouveau partenaire, William Schenk (Max Minghella), qu’il ne veut pas mais qu’il doit gérer. Malheureusement pour William, c’est le moment où un tueur de chat Jigsaw Copy décide de faire surface et conduit Zeke et William sur un chemin mortel pour trouver un nouveau tueur en série.

Maintenant, nous devrions déjà savoir que le tueur original de Jigsaw, John Kramer (Tobin Bell) est mort d’un cancer dans le 3ème film et Spiral est le 9ème film de la série. Oui je sais, il est mort au n ° 3 et maintenant nous sommes au n ° 9, mais vous avez bien vu les autres, alors vous savez ce qui se passe … Quoi qu’il en soit, cette fois, le tueur s’en prend aux flics tordus. Oui, des flics tordus et SEULEMENT des flics tordus. Faisons un peu de recul dans le monde réel, d’accord? Ce film a commencé à tourner à la mi-2019 et devait sortir en mai 2020. Entre-temps, nous avons eu un homme tué par un policier, une pandémie (la raison pour laquelle il a été repoussé jusqu’en 2021), des manifestations contre la violence policière, une violence policière accrue, les appels pour dénoncer la police et les cris de «nous aimons la police». Tout cela en un an, cela a été un enfer d’un cauchemar politique, maintenant allons-y, d’accord?

Nous avons toujours les scènes de meurtre de type torture pornographique, cependant, la plupart d’entre elles se produisent hors caméra. Pour certains des vrais aficionados d’horreur, c’est vraiment une sorte de «flic». Vous avez toujours la possibilité de voir les meurtres, mais dans des séquences de flashback, vous donnant juste assez de sang pour vous effrayer. Les pièges mortels sont à eux seuls les appareils géniaux habituels, des choses où vous devez vous engager dans ce qui doit être fait. Ce tueur ne vous donne pas de pauses pour comprendre les choses, une fois que vous commencez, il vaut mieux le terminer.

Bien que le film reste fidèle à l’habituel, vous avez fait de mauvaises choses dans la vie et vous devez expier cela, cependant, après les événements de 2020, je peux voir comment cela mettra en colère / aliénera quelques personnes. Deuxièmement, même si l’histoire est correcte, c’est l’un de ces films que vous aimeriez le plus s’il ne faisait pas partie d’une franchise à laquelle vous vous êtes habitué. Après tout, il n’y a que très peu de façons de raconter exactement la même histoire.

Samuel L.Jackson, ainsi que de nombreux personnages de ce film, auraient pu être un peu plus utilisés pour vous investir dans les personnages, mais ils n’étaient là que pour pousser un scénario plutôt bâclé et médiocre. Je m’attendais à arriver à la fin et à être époustouflé par le rebondissement habituel de l’intrigue qui est un aliment de base pour la franchise SAW, mais au moment où le générique a roulé, je me suis juste assis là en pensant «Euh… ok alors.». Je pense vraiment que ce film aurait été un peu mieux s’il n’avait pas été étiqueté SAW et n’était qu’un vieux thriller policier traquant un meurtrier.