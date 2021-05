Spiral Music Video a 21 Savage pris dans un piège à scie mortel

Si vous aimez les chansons à thème de films de la vieille école des années 80 et 90, Spirale: du livre de Saw en délivre un de 21 Savage. Titré Spirale, la chanson et son clip sont le sujet tendance n ° 15 sur Youtube à l’approche du week-end. Le court métrage a le musicien 21 Savage pris dans l’un des pièges mortels de Jigsaw. Est-ce un tueur de copieur? Ou quelque chose de bien pire?

le Spirale La vidéo est dirigée par Echo et présente une musique à thème familière du Vu la franchise. Il s’ouvre avec 21 Sauvage suspendu à l’envers dans une salle de bain sale qui semble directement tirée du film d’horreur original emblématique de James Wan. Le clip est un mélange de moments originaux avec le musicien et de clips tirés directement du film mettant en vedette Samuel L. Jackson et Chris Rock. Tout au long du clip, la tristement célèbre marionnette de porc que nous avons vue utilisée dans divers Spirale des promotions surgissent pour danser.

Tout au long de la vidéo musicale, nous voyons 21 Savage danser avec une tronçonneuse, découpant des cadavres qui sont ensuite enchaînés à un plafond. Avant la fin du clip, la marionnette emblématique Billy de l’original Vu la franchise fait son apparition, ce que nous n’avons pas vu dans le Spirale bandes-annonces, clips ou spots télévisés. le Spirale le clip a été filmé par Echo lors de la cérémonie officielle Vu Évadez-vous à Las Vegas. Il est bon de voir qu’il a été utilisé pendant la pandémie.

La bande originale de Spiral: From the Book of Saw a été produite par 21 Savage. Shéyaa Bin Abraham-Joseph est un rappeur, auteur-compositeur et producteur de disques né à Londres et amené à Atlanta par sa mère à l’âge de sept ans. Il s’est fait connaître pour la mixtape 2015 La bande d’abattage avant d’attirer l’attention à l’échelle nationale après un EP avec le producteur Metro Boomin intitulé Savage Mode en 2016, et ses singles populaires « X » et « No Heart », ainsi que des films invités sur le single de Drake 2016 Entrer furtivement et le single de Post Malone 2017 Rock star. Le premier album du musicien est sorti en 2017 avec Album Issa, qui a culminé au numéro 2 sur les tableaux d’affichage américains. 21 Savage a remporté le prix de la meilleure chanson rap pour sa chanson Beaucoup aux Grammy Awards 2020. Son album 2020 Mode sauvage II a fait ses débuts au numéro un.

Coupant plus profondément que jamais, le rappeur multi-platine 21 Savage, lauréat d’un GRAMMY Award, se déchaîne Spirale, produit par Kid Hazel de Slaughter Gang, comme premier single Spirale: du livre de SAW Bande originale. Il est maintenant disponible via Slaughter Gang / Epic Records. Le suspense-thriller très attendu de la Vu univers et la première sortie à succès de la saison, Spirale: du livre de Saw, ouvre le vendredi 14 mai et la bande originale sort le même jour. Il s’agit de la première nouvelle musique de 21 Savage depuis l’opus n ° 1 Savage Mode II, certifié or, avec Metro Boomin.

Spirale: du livre de Saw met en vedette Chris Rock, Max Minghella, Marisol Nichols et Samuel L. Jackson. L’exécutif de Chris Rock a produit le film aux côtés des producteurs Oren Koules et Mark Burg. Le film a été réalisé par Darren Lynn Bousman. Après que la bande-annonce et la campagne télévisée aient taquiné son arrivée, la star du film et légendaire comédien et acteur Chris Rock a personnellement annoncé la nouvelle du single sur Instagram. La musique de Savage joue son propre rôle intégral dans Spirale: du livre de Saw, en jouant sur les titres finaux.

Pour la piste, il a utilisé des éléments de l’original VU partitions du compositeur Charlie Clouser [Nine Inch Nails]. Il a passé au peigne fin une bibliothèque d’échantillons inédite afin de capturer l’énergie menaçante de Spirale. La production s’articule même sur la mélodie de « Hello Zepp » du premier VU

Sur la piste, 21 Savage déchire un battement de piège déchiqueté avec des barres incisives avant les matraques à crochet instantanément infectieuses, « Je vais les laisser tourner comme une spirale. Je n’ai aucun amour pour aucun rival. Mettez-le sur le nouvelles, il est devenu viral. » Tourné dans l’officiel VU Expérience d’évasion à Las Vegas, NV, le clip vidéo d’accompagnement interrompt des images du film aux côtés de plans du rappeur suspendu à l’envers dans la salle de bain emblématique de la scie originale et rappant devant une spirale rouge géante. Restez à l’écoute pour plus de 21 Savage bientôt.

Sujets: Saw 9, Saw