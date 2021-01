Spiral: le réalisateur révèle les différences par rapport à la saga originale

Quatorze ans se sont écoulés depuis Darren Lynn Bousman dirigé pour la dernière fois une livraison de « Vu», Franchise de thriller et d’horreur corporelle qui se prépare à un nouveau redémarrage grâce à«Spirale: du livre de Saw». Initialement prévu pour la sortie au milieu de l’année dernière, le film aurait été reporté à 2021 en raison de l’état de l’industrie cinématographique face au coronavirus.

Ce nouvel opus mettra en vedette les protagonistes de Chris Rock (qui est également le producteur du film) et Samuel L. Jackson. L’histoire raconte comment un policier vétéran (Jackson) et deux détectives (Roche et Max Minghella) enquêtent sur une série de meurtres mystérieux qui semblent être liés au passé de la ville.

Comme si les deux acteurs principaux n’étaient pas un changement assez radical, il a été récemment révélé que, contrairement aux autres épisodes de la franchise, ce film présentera un style plus léger et une certaine ouverture pour les moments comiques, par opposition aux moments élaborés. séquences de mort utilisées dans les tranches précédentes.

Bousman reprend la présidence du réalisateur après avoir réalisé les deuxième, troisième et quatrième tranches de la franchise, expliquant pourquoi le public devrait se préparer à une expérience moins intense.

Le réalisateur partageait quelques mots sur la vision derrière ce film lors d’une conversation avec Empire: «J’étais une personne plus jeune. Le sang et la violence étaient le truc, je pense. Le sang et la violence ne sont plus un truc, ils ne servent que l’histoire. C’est plus sur les personnages, la tension et la peur. «

Le réalisateur mentionne que Roche, qui a aidé à construire le projet, a eu l’inspiration pour ce nouvel épisode de « Se7en», Thriller réalisé par David Fincher. Ce film, bien qu’il comporte aussi des séquences grotesques, ne sont pas tout à fait le centre de l’histoire, qui prépare le spectateur à l’investigation de ses protagonistes.

La saga « Vu« , Ou du moins ses derniers opus, ont acquis une certaine réputation dans laquelle le développement des personnages a été laissé en arrière-plan pour se concentrer sur l’impact graphique de leurs images, donc »SpiraleCela pourrait signifier une torsion complète de votre formule. Jusqu’à présent, il a une date de sortie pour mai 2021.