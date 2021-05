Spiral: From the Book of Saw remporte la deuxième billetterie du week-end avec 4,5 millions de dollars

Lionsgate Spirale: du livre de Saw a pu remporter son deuxième week-end consécutif au box-office avec 4,5 millions de dollars. Le studio rapporte maintenant que Spirale a apporté le Vu franchise, qui comprend 9 versements, à plus de 1 milliard de dollars de recettes au box-office. À ce jour, Spirale a généré un peu plus de 19 millions de dollars dans le monde. Le film d’horreur met en vedette Chris Rock, Max Minghella, Marisol Nichols et Samuel L.Jackson, et a reçu les éloges de la critique pour sa nouvelle direction, bien qu’il ait laissé certains critiques divisés quant à savoir s’il a réussi ou non à réinventer la franchise.

Le neuvième film de la franchise Saw devait initialement sortir en salles en mai 2020, mais a été retardé en raison de la pandémie. Beaucoup de choses ont changé en un an, et de plus en plus de cinémas accueillent des invités partout aux États-Unis, avec des restrictions qui commencent à s’estomper sur certains marchés. Bien que cet été se déroulera certainement mieux que l’été dernier au box-office, il faudra encore un certain temps avant de revenir aux chiffres de 2018 et 2019. Cela étant dit, le box-office devrait décoller le week-end prochain avec la sortie de Paramount Un endroit tranquille, partie II et Disney Cruella.

Colère de l’homme a réussi à obtenir la deuxième place au box-office de ce week-end après avoir gagné 2,9 millions de dollars. Le thriller d’action a été en mesure de rapporter près de 60 millions de dollars dans le monde au cours de ses trois semaines en salles. Ceux qui me souhaitent la mort a pris la troisième place avec 1,8 million de dollars. Le thriller d’action, qui met en vedette Angelina Jolie, a rapporté un peu plus de 13 millions de dollars depuis ses débuts en salles il y a deux semaines. De Disney Raya et le dernier dragon est arrivé à la quatrième place avec 1,6 million de dollars.

Godzilla contre Kong a pu décrocher la cinquième place ce week-end après avoir rapporté 1,4 million de dollars supplémentaires dans les cinémas. À l’échelle mondiale, le film monstre a rapporté plus de 432 millions de dollars dans le monde, après avoir fait ses débuts sur HBO Max pendant ses 30 premiers jours. Combat mortel, qui a également fait ses débuts sur HBO Max et les théâtres simultanément, a pris la sixième place après avoir gagné 935 000 €. Cheval de rêve a fait ses débuts au numéro sept avec 844K €. La comédie sportive a reçu des critiques et des stars mitigées.Les stars du film Toni Collette, Damian Lewis, Owen Teale, Joanna Page, Karl Johnson, Steffan Rhodri, Anthony O’Donnell, Nicholas Farrell et Sian Phillips.

Profil a pris la huitième position ce week-end après avoir rapporté 500 000 €. Le film suit une journaliste britannique infiltrée dans sa quête d’appât et d’exposer un recruteur terroriste via les médias sociaux, tout en luttant pour ne pas être aspirée à devenir elle-même une militante extrémiste. Film familial animé Tom et Jerry, qui est hors HBO Max depuis des semaines maintenant, est arrivé au numéro neuf avec 330 000 €, tandis que Personne a terminé la semaine avec 315 000 €. Vous pouvez consulter le reste des données du box-office de ce week-end sur The Numbers.

Box-office

1. Spirale – 4,5 millions de dollars

2. Colère de l’homme – 2,9 millions de dollars

3. Ceux qui me souhaitent la mort – 1,8 million de dollars

4. Raya et le dernier dragon – 1,6 million de dollars

5. Godzilla contre Kong – 1,4 million de dollars

6. Combat mortel – 935 000 €

7. Cheval de rêve – 844 000 €

8. Profil – 500 000 €

9. Tom et Jerry – 330 000 €

dix. Personne – 315 000 €

Sujets: Saw 9, Box Office