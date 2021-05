«  Spiral: From the Book of Saw  » partage une scène d’ouverture terrifiante

Les terrifiantes premières minutes de ‘Spirale: du livre de Saw’ ils ont été partagés avant la sortie de la cassette vendredi prochain.

Quelques jours à peine avant la première du neuvième film de la franchise d’horreur, « Saw », on sait que le film suivra Chris rock tout en essayant de percer le mystère entourant un nouveau tueur en série qui opère avec les mêmes techniques que Scie sauteuse.







Maintenant, Lionsgate a partagé les premières minutes du prochain film sur les victimes du nouveau meurtrier dans le métro souterrain. Le clip de trois minutes suit un policier tombant dans un piège et pour s’échapper, il doit s’arracher la langue ou risquer d’être écrasé par un train.







En ce moment, « Spiral: From the Book of Saw » sortira en salles le 14 mai, tandis que Rock sera accompagné de Samuel L. Jackson Oui Max Minghella.