«  Spiral: From the Book of Saw  » fait revivre une franchise décadente

Après huit versements, la franchise « Saw » a réussi à construire une mythologie interne solide dans laquelle, à travers des sauts de temps continus, un grand nombre de personnages, de révélations et de pièges mortels, en un peu plus d’une décennie, le public atteint se familiarise avec le plan directeur de John Kramer (joué par Tobin Bell), qui sous le pseudonyme de « Jigsaw » cherchait un moyen de purifier des vies grâce à de cruels instruments de torture.

Un concept qui sur le papier semble être une idée folle, mais qui a réussi à attirer l’attention d’assez de personnes lors du lancement de chacun de ces films, dont l’intrigue était de plus en plus compliquée après la mort de John Kramer dans le troisième opus.

Après avoir été retardé pendant un an en raison de la pandémie, « Spiral: From The Book of Saw », un film produit par et mettant en vedette Chris Rock dans lequel le comédien cherche à revitaliser la formule de la franchise, sort en salles. Alors que les personnages appartenant aux forces de la loi ont toujours été présents dans chacune des étoiles, « Spiral » explore un terrain relativement inexploré.

Le détective Zeke Banks (Rock) est un détective cynique qui préfère travailler seul en raison du grand nombre d’ennemis qu’il s’est fait parmi ses collègues de la préfecture de police, en plus de ne pas s’éloigner de l’ombre de son père, un chef à la retraite. de la police (Samuel L. Jackson).

Après avoir accueilli une recrue comme partenaire de travail (Max Minghella), Zeke se retrouve plongé au milieu d’une enquête avec une tournure sinistre des événements: un nouvel imitateur de Jigsaw est entré en action, avec un nouvel objectif autre que nettoyer la vie. Malhonnête les gens: punir les flics corrompus.

Darren Lynn Bousman, éminent réalisateur en charge des tranches 2,3 et 4 de la franchise, présente un film dont le ton et le rythme diffèrent dans le style caractéristique de la franchise, avec une séquence d’ouverture dont le piège se distingue par sa crudité et sa brutalité, bien que sa fonctionnalité dépasse la leçon de morale.

À l’exception de quelques mentions de Kramer par les huissiers lors de son enquête, Lynn Bousman indique très clairement qu’il s’agit d’un monde sans Jigsaw. Les scénaristes Josh Stolberg et Pete Goldfinger, après avoir livré des résultats douteux avec «Jigsaw» en 2017, ont correctement assimilé le concept proposé par Chris Rock, équilibrant le sens de l’humour humoristique acide tout en gardant le mystère vivant pendant près de deux heures.

Et est-ce que « Spiral: From The Book of Saw » ne se concentre pas uniquement sur le « qui? ». cela crée également un état de tension dans le « Pourquoi? » La raison pour laquelle ce nouvel imitateur de Jigsaw effectue ces attaques est le moteur narratif de Zeke, révélant de brefs indices sur son passé de recrue tout au long de la séquence, ce qui se révélera d’une grande importance pendant l’apogée de l’histoire.

Darren Lynn Bousman présente un produit plus proche des films comme « Se7en » que des dernières tranches de la franchise « Saw », avec moins de morts et de démembrements, bien que chacun soit compensé par son niveau de brutalité. « Spiral: From The Book of Saw » peut être considéré comme une transition appropriée pour une saga prête à évoluer avant de s’user devant le public.