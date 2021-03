Spiral: From the Book of Saw est déplacé une semaine plus tôt

Avec le déploiement des vaccins et la réouverture des salles, Lionsgate a fixé une nouvelle date de sortie pour le redémarrage d’horreur, Spirale: du livre de Saw.

Ce n’est pas un grand pas, mais alors que les choses s’améliorent lentement un peu, Lionsgate est allé de l’avant et a pris la décision de bousculer leur prochain Scie redémarrer / relancer un peu tôt (je suis sûr que cela n’a rien à voir avec Veuve noire se déplaçant soudainement du spot de mai). Spirale: du livre de Saw va maintenant se lancer sur 14 mai 2021 pour aider à lancer le retour de la saison estivale.

«Avec des salles de cinéma maintenant ouvertes à New York et à Los Angeles et les cinéphiles retournant à leur passe-temps préféré, Spiral, avec Chris Rock et Samuel L. Jackson, donne une nouvelle tournure à une franchise préférée», a déclaré Spitz. «Nous savons que les fans de Saw, ainsi que ceux qui vivent leur première aventure Saw, seront au bord de leur siège avec ce nouveau film passionnant. Nous sommes fiers de soutenir les exposants avec l’un de nos films les plus attendus. Nous sommes convaincus que ce film lancera une saison estivale robuste. »

Un cerveau criminel déchaîne une forme de justice tordue dans Spiral, le nouveau chapitre terrifiant du livre de Saw. Travaillant dans l’ombre de son père, un vétéran de la police réputé (Samuel L. Jackson), le détective impétueux Ezekiel «Zeke» Banks (Chris Rock) et son partenaire recrue (Max Minghella) prennent en charge une enquête macabre sur des meurtres étrangement rappelant du passé horrible de la ville. Inconsciemment piégé dans un mystère de plus en plus profond, Zeke se retrouve au centre du jeu morbide du tueur.