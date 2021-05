« Spiral » était sur le point de ramener Tobin Bell dans la saga

La représentation de Tobin Bell de John Kramer / Jigsaw tout au long de la franchise « Saw » est devenue l’une des nouvelles icônes modernes du cinéma d’horreur. Bien que le personnage soit officiellement décédé dans le troisième opus, c’est grâce à divers flashbacks que nous avons pu apprendre une grande partie des motivations qui l’ont conduit à créer ses jeux pervers.

« Spiral: From the Book of Saw » le présenterait à travers des photographies dans les archives de la police, mais le réalisateur Darren Lynn Bousman et le scénariste Josh Stolberg ont récemment confirmé qu’il y avait des plans pour ramener le personnage dans une sorte de camée.

Bousman et Stolberg ont noté qu’ils ont également taquiné l’idée d’utiliser une chanson enregistrée par Bell pour la fin de la bande, pour faire partie de l’expérience de manière informelle, mais ont finalement abandonné l’idée parce qu’elle ne correspondait pas au ton qu’ils voulaient présenter. . Dans une conversation avec ComicBook.com, Bousman a déclaré qu’il y avait des discussions pour que Tobin Bell fasse une apparition le dernier jour du tournage.

Il y avait une lutte constante entre nous et je pense que ça allait et venait. C’était un peu difficile parce qu’à la minute où vous mettez Tobin Bell dans le film, il se transforme en «Saw 9».

Bousman cite «Jigsaw» ou les autres épisodes dans lesquels John Kramer n’a que quelques minutes à l’écran à titre d’exemple: «Je l’ai tué dans Saw III, je l’ai tué il y a 16 ans, alors continuez à chercher des moyens intelligents de le ramener. . de retour, je ne voulais pas rendre un mauvais service dans ce film. »

Bousman assure que Tobin Bell est un grand chanteur, et il y avait une reprise que l’acteur a enregistrée d’une chanson de Johnny Cash, qui à l’origine serait entendue dans la séquence finale de «Spiral», «Fondamentalement, le son va et la voix de Tobin, mais cela nous a semblé trompeur lorsque nous avons essayé. Cela avait l’air incroyable, j’ai adoré, mais c’était un clin d’œil trop évident pour le public, alors nous l’avons mis au rebut. C’était une lutte ». commenté.

D’autre part, Stolberg confirme que l’équipe de production n’est pas allée assez loin pour enrôler Bell dans un camée, donc la sortie de « Spiral: From The Book Of Saw » n’inclura aucune séquence supprimée avec l’acteur, car qui ne l’était pas une partie de la production sur le plateau. Le film sera disponible sur les plateformes numériques le 1er juin.