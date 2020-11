Spinerg et Glassdrive ont établi un partenariat au Portugal

Texte: Carlos Moura

Date: 25 novembre 2020

Les lubrifiants Shell Helix ont commencé à être utilisés par les centres du réseau Glassdrive, dans le cadre d’un partenariat entre Spinerg et Saint-Gobain Autover Portugal.

Saint-Gobain Autover Portugal et Spinerg ont établi un partenariat qui prévoit la fourniture de lubrifiants de la gamme Shell Helix aux centres du réseau Glassdrive.

Le représentant des lubrifiants Shell au Portugal depuis 2010 a établi des accords et des partenariats avec des chaînes d’ateliers avec des normes de qualité élevées, où l’introduction des lubrifiants Shell Helix est une décision logique pour ceux qui veulent offrir le meilleur à leurs clients.

Glassdrive, qui possède le plus grand réseau national de remplacement et de réparation de vitres dans tous les types de véhicules, avec 140 centres répartis du nord au sud du Portugal et des îles, avec une philosophie forte de fournir un service de qualité et de maintenir la proximité avec le client ainsi, elle complète sa gamme de services dans le domaine de la réparation et de l’entretien automobile dans les centres de son réseau.

Glassdrive et Spinerg comprennent que ce partenariat est pertinent, car il se traduit par une collaboration d’un service complémentaire à valeur ajoutée pour le client final et qui maintient les niveaux de qualité et d’exigence auxquels les deux marques s’identifient.

