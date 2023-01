Spill, la nouvelle alternative à Twitter créée par des salariés licenciés par Elon Musk

in

Un groupe d’anciens employés de Twitter ont décidé de créer leur propre alternative au réseau social d’Elon Musk. Il s’appelle Spill et il sera disponible très bientôt.

L’interface de Spill, le nouveau réseau social créé par d’anciens employés de Twitter

rejoindre la conversation

Un nouveau alternative à Twitter est en route. Et cette fois, il est créé par un groupe de ex-travailleurs du réseau social blue bird, qui ont été victimes en novembre de la vague de licenciements orchestrée par Elon Musk après avoir pris le contrôle de l’entreprise. Son nom est répandreet promet d’être tout ce que Twitter a cessé d’être au fil des ans.

Au jour d’aujourd’hui, il y a déjà plus de 60 000 personnes inscrites avoir un trou dans le réseau social au moment de son lancement, un peu plus d’un mois après l’annonce du projet. De plus, la petite entreprise, composée de moins de dix salariés, a réussi à réunir près de 2,75 millions de dollars par différents investisseurs.

Spill paiera les créateurs pour leur contenu viral

Selon ses créateurs, Spill offrira un fil d’actualité en direct, où les utilisateurs pourront poster du contenu sous forme de « Spills » (leur alternative aux tweets). Ces déversements peuvent contenir du texte, des images, des GIF ou des vidéos. De plus, les créateurs pourront obtenir des avantages économiques de ces « déversements » qui deviennent viraux, en utilisant le technologie de la chaîne de blocs (blockchain) pour créditer automatiquement le créateur d’origine et le récompenser automatiquement. Malgré cela, ses créateurs assurent que le réseau social restera à court de crypto-monnaies et d’autres types de jetons virtuels.

Concernant la modération du contenu, il a été révélé que utiliser des modèles d’intelligence artificielle visant à améliorer la gestion des commentaires des utilisateurs. D’autre part, la société a l’intention de se concentrer sur récompenser les créateurs minoritaires qui sont souvent négligés, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des États-Unis.

Voici votre premier aperçu de SPILL – l’accès anticipé commence dans quelques semaines ☕️ Cliquez sur le pour certaines mises à jour majeures, y compris le financement (!), L’embauche (!), Et prenez votre poignée si vous ne l’avez pas encore fait ⬇️https://t.co/Mi1hdpVFA9 | : « WWYD » par @TariqDisu pic.twitter.com/R45aCVVPIO —DÉVERSEMENT (@SpillMob) 30 janvier 2023

Il est prévu que le Programme alpha de SPILL commence au cours du premier trimestre de cette année. Ceux qui souhaitent enregistrer une place sur le réseau social peuvent réserver leur nom d’utilisateur via le formulaire disponible sur le site SPILL.

Pour le moment, aucune autre information n’a été donnée sur l’application Spill, bien qu’une vidéo ait été partagée la montrant l’interface des réseaux sociaux. Celui-ci sera très différent de Twitter en termes d’esthétique, même s’il conservera certains éléments essentiels.

rejoindre la conversation

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?