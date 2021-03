Spike Lee créera un nouveau film documentaire pour HBO, qui commémorera le 20e anniversaire des attaques de la 9/11 aux tours jumelles du La ville de New York.

La production de film documentaire titré, ‘NYC Epicenters 9/11 → 2021½’ est actuellement en développement et devrait être publié plus tard cette année en HBO Oui HBO Max.







Le synopsis de film documentaire promet un « portrait sans précédent des New-Yorkais alors qu’ils se sont reconstruits et réunis, de l’attaque terroriste dévastatrice à la pandémie actuelle ».

Parler du projet, lire a commenté « Comme New yorkais qui saigne orange et bleu (les couleurs de la ville de New York), Je suis fier d’avoir un ‘Spike Lee Joint’ sur la façon dont ma ville a géré le fait d’être l’épicentre de 9/11 et le covid-19. Avec plus de 200 personnes interrogées, nous étudierons ce qui rend New York la plus grande ville de cette planète et la diversité des citoyens qui la rendent possible ».







«Pendant des siècles, les experts et les haineux disent que New York c’était pourri et mort, mais ils avaient tort. Ils perdront leur argent en pariant contre New York. Et c’est la vérité, soyez sûr. Amour et paix ».

D’autre part, dans les prochains projets de lire vous trouverez une nouvelle comédie musicale qui racontera comment le viagra est devenu la drogue la plus populaire au monde.