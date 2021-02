Spike Lee dit qu’il envisagerait de réaliser un film Marvel et appelle DC Corny

Spike Lee envisagerait de réaliser un film Marvel si la bonne opportunité se présentait. Cependant, le réalisateur ne semble pas trop dans l’idée de se mettre derrière la caméra pour un projet DC. Selon les rumeurs, le film Marvel de Sony Nightwatch aurait attaché Lee à la réalisation, mais rien n’en est jamais sorti. En 2018, il a été interrogé sur le projet et s’il allait le diriger. Lee a simplement dit «non». Il n’y a eu aucune nouvelle sur un possible Veille de nuit film depuis lors.

Tandis que Veille de nuit est apparemment hors de la table, Spike Lee dit qu’il serait dans la réalisation d’un film de super-héros. « Je n’ai rien contre Marvel. J’ai grandi en lisant des bandes dessinées de Spider-Man. Pour moi, DC Comics était toujours ringard », a déclaré Lee dans une nouvelle interview avec Entertainment Weekly. Interrogé sur le fait de qualifier DC Comics de «ringard», Lee a ri. « Je dis juste. J’étais tout à propos de Marvel. Si la bonne opportunité se présente, je ne fais pas campagne pour elle, mais je vais y réfléchir. » Voir Lee derrière la caméra pour quelque chose dans l’univers cinématographique Marvel serait certainement quelque chose que beaucoup de gens aimeraient voir, alors espérons que le patron de Marvel Studios, Kevin Feige, écoute.

Spike Lee a pu travailler avec feu Chadwick Boseman sur Da 5 Bloods et il a récemment parlé de ce que c’était de diriger le Panthère noire acteur dans l’un de ses derniers rôles. « Chadwick comptait beaucoup pour les gens », a déclaré Lee. « Pensez aux rôles qu’il a joué: Jackie Robinson, James Brown, Thurgood Marshall, puis Black Panther. » Boseman a pu se transformer en ces personnages, dont beaucoup étaient de vraies personnes, et les redonner vie sur grand écran. Son talent n’a pas été perdu pour Lee.

Quand est venu le temps de faire Da 5 sangs, Spike Lee savait que Chadwick Boseman conviendrait parfaitement. « Je savais qu’il serait génial Da 5 sangs parce que Stormin ‘Norman est un personnage héroïque « , a déclaré Lee. » Chadwick vient avec ce genre de poids. Lorsque notre frère a fait sa transition du monde physique au monde spirituel, ma femme et moi sommes revenus et avons regardé Da 5 sangs. C’était un film différent. « Lee n’est pas le seul à revenir voir la performance de Boseman après sa mort et à leur prendre quelque chose de nouveau. Les fans de MCU ont fait de même, ainsi que des gens qui ne savent même pas quoi Panthère noire est.

Avec l’expansion du MCU dans le monde de la télévision avec Disney +, les possibilités sont infinies pour travailler avec des réalisateurs et des vétérans prometteurs comme Spike Lee. Marvel Studios a déjà planifié et prêt à démarrer la prochaine poignée d’années, mais cela ne signifie pas que Lee ne peut pas venir et diriger quelque chose à l’avenir. Pour l’instant, nous devrons simplement attendre et voir s’il entre dans le monde des films de bandes dessinées. L’interview avec Spike Lee a été réalisée à l’origine par Entertainment Weekly.