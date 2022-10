Spike Jonze fête ses 53 ans : ces films sont à voir en streaming

Date d’anniversaire

Le réalisateur a travaillé avec des personnalités telles que Meryl Streep et Joaquin Phoenix. L’un de ses films les plus populaires parle de sa relation avec Sofia Coppola.

©IMDBSpike Jonze donne des instructions à Joaquin Phoenix dans Her.

Dans le cinéma un peu moins grand public, il y a un réalisateur dont les projets attirent toujours l’attention. Il s’agit de Spike Jonzéréalisateur qui a travaillé avec diverses figures de Hollywoody compris une partie de la taille de Joaquin Phoenix, Meryl Streep et John Malkovich, qui fête ce samedi ses 53 ans. Par conséquent, pour le célébrer avec lui, nous vous proposons quatre films incontournables à voir sur les plateformes de streaming les plus courantes.

+4 films de Spike Jonze et où les regarder

4 – Elle

Après que perdu à tokyoun Spike Jonzé Il était temps pour lui de dire son point de vue sur la relation et la séparation de sophia coppola. Protagonisée par Joaquin Phoenix et avec Scarlett Johansson mettant sa voix à une intelligence artificielle, cette production que vous retrouvez au catalogue de Paramount+ se concentre sur la vie de Théodoreun homme solitaire et un peu triste qui commence à se rapprocher d’une intelligence artificielle dont il finit profondément amoureux.

3 – L’histoire des Beastie Boys

L’un des groupes emblématiques de New York et des années 90. Après avoir décidé de raconter l’histoire de leur vie et de la revoir avec des fans lors d’une présentation en direct, le Bêtes garçons ils ont contacté Spike Jonzé chargé de transformer cette émission en une sorte de documentaire sur sa carrière. Vous pouvez le voir en entier AppleTV+ et nous vous prévenons : le moment du souvenir de Adam Yauch c’est extrêmement émouvant.

2 – Le voleur d’orchidées

Lorsque vous vous réunissez avec charlie kaufman l’une des plus méta-productions de l’histoire de Hollywood. Le film est né d’un livre qui a été écrit après une enquête journalistique sur une fleur indigène que seuls les peuples autochtones pouvaient toucher et en tant que fleuriste a trouvé une échappatoire légale pour les voler. charlie kaufman a eu la lourde tâche d’adapter cette histoire, si difficile qu’il a fini par devenir un personnage et le film est devenu l’histoire de l’adaptation et de sa transformation en film. vous le trouvez dans Apple TV.

1 – Voulez-vous être John Malkovich ?

Depuis que vous travaillez avec charlie kaufman on se parle, on se réfère à une autre super production complètement déjantée qui est sortie de la tête de ce duo. Dans ce cas, un marionnettiste découvre une porte dans un bureau qui transporte mystérieusement ceux qui franchissent le seuil dans l’esprit de Jean Malkovitch, qu’ils peuvent commencer à contrôler. Ce film de folie est disponible dans le catalogue de hbo max.

