Spielberg a-t-il vu des soucoupes volantes sur le tournage de Close Encounters of the Third Kind ?

Curiosités

Le film de 1977 a remporté un Oscar pour sa cinématographie et a rapporté près de 307 millions de dollars au box-office mondial. Un de ses caméramans a raconté ce qu’ils ont fait pendant le temps libre du tournage.

© GettyC’était le cinquième film du réalisateur.

En 1977, avec un budget de moins de 20 millions de dollars, Steven Spielberg a fait la magie qui avait montré à quel point il conduisait bien des années auparavant avec Requin, la mère des blockbusters. C’est cette année-là que le directeur de productions telles que parc jurassique Oui la liste de Schindler a créé le dont on se souvient Rencontres du troisième type, un film qui a rapidement déclenché des théories du complot parmi ceux qui croyaient que le gouvernement cachait des informations sur la vie sur d’autres planètes.

Dans le film que ce 2022 célèbre son 45e anniversaire depuis sa première, l’observation de quelques soucoupes volantes et le contact entre les terriens et les extraterrestres se font à travers des notes de musique. Tout est raconté à travers les yeux de l’ouvrier incarné par Richard DreyfussRoy Nearyqui est enlevé et entretient un lien particulier avec le vaisseau-mère devenu emblème de la filmographie de Spielberg.

L’une des personnes impliquées dans le tournage de Rencontres du troisième type il a été Nick Mc Leancaméraman de la production, qui dans une interview avec Regarde qui j’ai trouvé a révélé comment s’était déroulé le tournage de cette production, qui a rapporté plus de 300 millions de dollars. La bande a été filmée à Mobile, au Texas, dans une grande base aérienne que la production a réussi à mener à bien son travail.

« On pensait qu’on allait voir des soucoupes volantes »compté McLeanqui a dit que tous les soirs « nous sommes sortis avec Steven Spielberg à la piste. Nous avons regardé le ciel pour voir si nous pouvions trouver des soucoupes volantes. Steven J’y ai vraiment cru ». Ce type de pratique est généralement très courant dans les espaces ouverts, en particulier pour ceux qui campent habituellement avec des amis. Malheureusement, lorsqu’on lui a demandé s’ils avaient vu des soucoupes volantes, sa réponse a été négative.

Le père des Rencontres du Troisième Type

Au-delà de ça Rencontres du troisième type est aujourd’hui un concept associé à Spielberg, surtout à cause du film, sa définition a été inventée par quelqu’un d’autre. Il s’agit du docteur en astrophysique J.Allen Hynek, qui était présent pendant quelques jours de tournage. Comme il l’a dit McLean, Hynek « Il donnait des séminaires où on pouvait lui poser des questions et il croyait totalement aux soucoupes volantes ». De plus, il a expliqué que le scientifique a déclaré qu’il n’y avait aucune preuve de contact avec la vie sur d’autres planètes parce que « ne t’approche pas trop » puisqu’ils savent que nous, les humains, sommes « très violent ».

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂