Spiderman réunit ses protagonistes

Ils disent que lorsqu’un premier film atteint le plus grand succès, il est très difficile de le réaliser avec des dérivés. Mais, Tom Holland, Andrew Garfield et Tobey Maguire ont réussi à dépasser de loin toutes les attentes qu’un nouveau Spiderman a généré dans l’univers Marvel.

Bien que la comparaison entre Andrew Garfield et Tobey Maguire avec Tom Holland C’était inévitable, chacun des trois personnifiait toujours un Spiderman avec sa propre personnalité, s’adaptant à l’époque à laquelle ils tournaient le film. À tel point que le plus jeune super-héros du MCU est toujours le plus choisi de la franchise.

Les 3 acteurs de Spiderman. Photo: (IMDB)



En fait, le fanatisme des trois Spider-Man est tel qu’il était même possible d’imaginer un «vers d’araignée» pour le dernier film dans lequel il jouera. Tom Holland, Spiderman: pas de retour à la maison. Bien que les illusions des fidèles soient toujours valables, pour l’instant le seul qui reviendra n’est ni plus ni moins que le Dr Octopus.

Cependant, autant que le « vers d’araignée » a été abandonné, il existe une nouvelle façon de voir Holland, Garfield et Maguire ensemble: tous les trois rejoindront le catalogue Disney Plus grâce à leurs films Spiderman. Est-ce que, selon ce que Deadline a publié, Sony et la plateforme de streaming sont parvenus à un accord pour permettre la transmission de ces longs métrages. Bien que, pour l’instant, il ne couvre que les États-Unis.

Comme établi, le contrat s’étend de 2022 à 2026 et comprend toutes les plateformes Disney, à savoir Hulu, ABC, FX Networks, National Geographic et Freeform. Même ainsi, pour Sony, Netflix continue d’avoir l’exclusivité, il sera donc le premier à publier les films neuf mois après leur première en salles, comme, par exemple, Spiderman: pas de retour à la maison.

« C’est une victoire pour les fans, qui bénéficieront de la possibilité d’accéder au meilleur contenu», A déclaré Chuck Saftler, responsable des opérations commerciales et des acquisitions de Disney. Et, d’un autre côté, ce contrat a coûté à la plateforme de streaming de la Maison de Mickey Mouse plus de 3 millions de dollars, le même prix qui prévalait pour Netflix.