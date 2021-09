"Spiderman : pas de chemin à la maison" pourrait ramener robert downey jr

La mort d’Iron Man en Avengers : phase finale (2019) a été l’un des succès les plus durs pour les fans de Marvel. Le personnage, joué par Robert Downey Jr, gagné au fil des années, une place dans le cœur de chaque fan de la franchise. Intrépide, sarcastique, efficace et très intelligent sont quelques-unes des caractéristiques qui ont fait de ce vengeur l’un des meilleurs.







C’est pourquoi le licenciement définitif de Robert Downey Jr après des années d’une brillante performance dans le MCU, il a été très critiqué par les fans. À tel point que, plus d’une fois, il a été spéculé, comme avec Chris Evans, que Kevin Feige pourrait le ramener au moins pour un caméo. Bien que sa mort ait été très importante, il existe des milliers de façons de le faire réapparaître.

Marvel est célèbre pour ses incursions dans les multivers et, par conséquent, dans le prochain film de Tom Holland, Spiderman : pas de chemin à la maison, ils ne pouvaient pas manquer. C’est pour cette même raison qu’après la première de la bande-annonce, les possibilités d’une participation de Downey Jr au film qui sortira le 17 décembre dans le monde entier dans toutes les salles ont été rouvertes.







Au Captain America : guerre civile C’est justement Iron Man qui a donné lieu à l’entrée du Hollandais Peter Parker en allant le chercher pour se battre avec lui et, à partir de là, il est devenu son mentor. De même, Robert et Tom ont noué une amitié unique et le jeune Britannique a avoué qu’il considérait l’acteur légendaire comme une idole et un mentor dans la vie également.

Il convient de noter que, compte tenu de cette chimie amusante entre les deux, Downey Jr a participé au premier film du nouveau Spider-Man. Alors maintenant, les fans ont remarqué que comme Stan Lee, il sera l’un des grands absents de la vie de Peter. Au Loin de la maison, qui survient après les événements de Fin du jeu, le super arachnide raconte à quel point il lui manque, mais maintenant il pourrait revenir !

Robert Downey Jr et Tom Holland dans Retrouvailles. Photo : (IMDB)



Il y a deux théories qui pourraient rendre cela possible dans Spiderman : pas de chemin à la maison. Abandonné le voyage dans le passé, lorsque le multivers s’ouvre grâce au Dr Strange, Parker pourrait rencontrer un autre Iron Man, qui serait également joué par Robert Downey Jr, pour l’aider à lutter contre les méchants qui apparaissent dans son monde.. Et, d’autre part, une autre rumeur un peu plus simple indique que l’acteur pourrait apparaître sous la forme d’un caméo dans les mémoires du plus jeune héros Marvel puisqu’il l’a laissé comme héritier de plusieurs de ses biens.