Spiderman : No Way Home; ce n’était pas si parfait

LEGO 76140 Marvel Super Heroes Le Robot d’Iron Man, Figurine de Combat pour Enfants de 6 Ans et Plus

Le robot d’Iron Man donne de la puissance aux aventures LEGO des enfants ! Lorsqu’ils placent la figurine à l'intérieur de l'armure du robot, ils peuvent aller partout, s’emparer de tout ce qu’ils veulent et se débarrasser de tous ceux qui se mettent en travers de leur chemin ! Les enfants vont adorer le robot d'Iron Man (nouveauté de janvier 2020) : une version plus grande d'Iron Man équipé d'une cuirasse présentant son célèbre noyau d'énergie. Le cockpit s'ouvre pour que la figurine d'Iron Man puisse entrer dans le robot. Les jeunes super-héros peuvent laisser libre-cours à leur imagination lorsqu’ils ouvrent le cockpit du robot, insèrent la figurine d’Iron Man, positionnent les bras et les jambes du robot pour passer à l'action, et tirent avec le fusil à tenons sur des ennemis à l'approche. Les garçons et les filles de 6 ans et plus vont adorer imaginer des aventures d'Iron Man sans fin avec ce jouet de construction LEGO Marvel Avengers. L'un des robots les plus passionnants pour les enfants qui aiment les jouets Iron Man. Le grand robot Iron Man mesure plus de 12 cm de haut, 9 cm de large et 9 cm de profondeur. Il est donc assez grand pour aller partout, attraper tout ce qu’il veut et se débarrasser des méchants ou des envahisseurs extraterrestres qui se trouvent sur son chemin. Ce robot n'a pas besoin de piles, de sorte que les enfants peuvent s'amuser quand et où ils le veulent. Les jouets de type robot qui fonctionnent sans piles encouragent l'esprit créatif, le jeu de rôle imaginatif et l’aptitude à résoudre des problèmes. Grâce à Instructions PLUS, même les jeunes enfants peuvent construire des jouets LEGO de manière autonome. Ce guide interactif et amusant inclut des fonctions de zoom et de rotation ; il est disponible avec l'appli gratuite LEGO Life pour smartphones et tablettes. Les sets de jeu LEGO Marvel Avengers proposent des aventures de super-héros imaginatives ultra puissantes aux enfants qui veulent revivre les scènes de leurs films préférés, créer leurs propres histoires ou tout simplement exposer leurs superbes modèles de super-héros. Les jouets de construction LEGO sont conformes aux normes industrielles les plus élevées ; ils sont compatibles entre eux et peuvent être facilement assemblés et séparés (aucun super-pouvoir n'est nécessaire !), et cela depuis 1958. En plus d'observer les normes de qualité et de sécurité les plus élevées au monde, le groupe LEGO soumet tous les éléments et briques LEGO à des tests de chute, pression, torsion, chaleur, courbure, rayure et étirement. Les parents ont ainsi la certitude que les jouets de leurs enfants sont parfaitement sûrs.