Spiderman: aucun retour à la maison ne confirme le vers de l’araignée

Tom Holland est devenu, dans la dernière fois, dans la grande trouvaille de Marvel. A tout juste 24 ans, il a montré, devant la caméra, qu’il avait la spontanéité, la douceur et la polyvalence nécessaires pour incarner le grand Peter Parker, plus connu sous le nom de Homme araignée, le plus jeune super-héros de la franchise.

Cependant, le jeune acteur a été, à plusieurs reprises, comparé à Andrew Garfield et Tobey Maguire, qui a joué son personnage, mais de nombreuses années auparavant. C’est que, comme on le sait, le MCU a de nombreux multivers et Tom Holland Il fait partie de l’un des derniers dans lequel il apparaît Homme araignée.

Les 3 Spiderman qui pourraient se réunir. Photo: (IMDB)



À tel point que, le 17 décembre, le prochain film qui l’aura comme protagoniste sortira, après tant d’attente, Spiderman: pas de retour à la maison. Ce film a non seulement pris une grande pertinence parce que c’était le dernier dans lequel la Hollande sera, mais parce que, Pendant de nombreux mois, on a parlé de la possibilité d’un « spider see », c’est-à-dire d’une apparition de Garfield et Maguire avec Tom portant le costume rouge.

Mais, autant que les fidèles de Marvel ressentaient une grande illusion, cela s’estompait peu à peu puisque, à de nombreuses reprises, cette information était niée. Cependant, maintenant, grâce à des données publiées par Variety, des rumeurs sur la possibilité que l’araignée se reproduise.

C’est que, l’acteur Alfred Molina a confirmé, pour le portail susmentionné, qu’il incarnerait à nouveau le Dr Octopus dans Spiderman: pas de retour à la maison. Après son apparition dans Spiderman 2, maintenant ce méchant devra se battre avec le Peter Parker joué par Tom Holland.

Alfred Molina reviendra en tant que Dr Octopus. Photo: (IMDB)



« Lors du tournage, nous avions tous ordre de ne pas en parler, car c’était censé être un grand secret.« A dit Molina à Variety. Bien que l’acteur ne soit pas autorisé à parler beaucoup sur le sujet, il a donné un aperçu de ce que sera son retour: « Dans cet univers, personne ne meurt vraiment», A-t-il assuré. Autrement dit, nous verrons une version très similaire au film dans lequel il a fait sa première apparition.

C’est pourquoi, après les informations diffusées par Alfred, les théories ont refait surface: Tobey et Andrew aideront-ils Tom à combattre ce méchant? Surtout Maguire qui était celui qui l’a affronté en 2004.