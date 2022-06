Spiderhead fait ses débuts à la première place du Top 10 de Netflix

Chris Hemsworth passe certainement un été merveilleux. Avant la sortie du blockbuster garanti Thor : Amour et tonnerrel’acteur apparaît pour la première fois sur le petit écran en tant que star du nouveau film Netflix Tête d’araignée. Le film a fait ses débuts sur le streamer le 17 juin, et les abonnés de Netflix attendaient là, comme Tête d’araignée a rapidement détrôné celui d’Adam Sandler Agitation pour devenir le film n ° 1 le plus regardé dans la liste des 10 meilleurs.

Tête d’araignée il arrive aussi à la star Miles Teller, qui a récemment volé haut au box-office avec son rôle dans le film à succès Top Gun : Maverick. Le film met également en vedette Jurnee Smollett, Tess Haubrich, Bebe Bettencourt et Nathan Jones. Dead Pool les écrivains Rhett Reese et Paul Wernick ont ​​écrit le scénario et Top Gun : Maverick le réalisateur Joseph Kosinski a réalisé le long métrage. Vous pouvez consulter la bande-annonce et lire le synopsis officiel de Netflix ci-dessous.

FILM VIDÉO DU JOUR

« Dans un pénitencier ultramoderne dirigé par le brillant visionnaire Steve Abnesti (Chris Hemsworth), les détenus portent un dispositif attaché chirurgicalement qui administre des doses de médicaments psychotropes en échange de peines commuées. Il n’y a pas de barreaux, pas de cellules ou de combinaisons oranges. Dans Spiderhead, les volontaires incarcérés sont libres d’être eux-mêmes. Jusqu’à ce qu’ils ne le soient plus. Parfois, ils sont une meilleure version. Besoin d’alléger ? Il y a un médicament pour ça. À une perte pour les mots? Il y a aussi un médicament pour ça. Mais lorsque deux sujets, Jeff (Miles Teller) et Lizzy (Jurnee Smollett), forment une connexion, leur chemin vers la rédemption prend une tournure plus sinueuse, alors que les expériences d’Abnesti commencent à repousser complètement les limites du libre arbitre. »

Spiderhead a reçu des critiques mitigées

Netflix

L’audience peut être élevée, mais tout le monde ne sait pas vraiment ce qu’il en pense Tête d’araignée. Le film a reçu des critiques assez mitigées, obtenant un score décevant de 44% pourri chez Rotten Tomatoes. Le score d’audience s’est encore détérioré, atterrissant à 35% d’audience pourrie. Pour ce que ça vaut, notre propre Julian Roman a apprécié le film tout en notant qu’il n’était pas à la hauteur de son plein potentiel.

« Hemsworth aime jouer contre le type en tant que méchant », a déclaré Roman à propos de la performance de Hemsworth. « Il mâche l’écran avec des machinations caracolantes et souriantes. Hemsworth incarne l’intellect froid de la cruauté pour le plus grand bien. »

Roman a ajouté: « Joseph Kosinski ajoute une touche frivole pour exacerber les circonstances bizarres. Son choix de classiques pop optimistes des années 80 contribue à augmenter la tension à mesure que la situation évolue. Tête d’araignée donne un ton intéressant pendant les deux tiers de la durée d’exécution. Mes espoirs d’un point culminant intelligent ont été anéantis. La finale soudaine est malheureusement la proie des tropes d’action standard. »





Même avec des critiques mitigées, la sortie de Tête d’araignée attirer autant de téléspectateurs doit être considéré comme une victoire sur Netflix. C’est aussi une bonne nouvelle pour Hemsworth qui attire encore plus l’attention sur lui-même juste avant la sortie de Thor : Amour et tonnerrefaisant de Hemsworth le seul acteur de Marvel Cinematic Universe à jouer dans quatre films de super-héros en solo. Tête d’araignée est maintenant en streaming sur Netflix, tandis que Thor : Amour et tonnerre sort en salles le 8 juillet 2022.