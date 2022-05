Spiderhead de Netflix : intrigue, distribution et tout ce que nous savons

Netflix ajoute encore un autre film original à sa longue liste de films louables. L’original étoilé Spiderhead devrait être publié sur le service de streaming dans un proche avenir. Le film a une histoire intéressante, ce qui lui permet d’être qualifié de film qui réunit le duo de genre improbable du thriller et de la comédie. Netflix a également répertorié Spiderhead comme appartenant à la catégorie science-fiction. Le film devrait avoir un casting de haut niveau, dont beaucoup ont déjà joué dans des films remarquables.

Tandis que Spiderhead est un original de Netflix, le film a son fondement dans une nouvelle écrite par l’auteur américain George Saunders. Le travail de l’auteur a été publié dans The New Yorker, GQ et Harper’s. Netflix a la réputation de baser ses productions originales sur des textes écrits et a continué à adapter des œuvres de fiction et de non-fiction au cinéma. Malgré les défis qui accompagnent les adaptations, Netflix a une liste réussie d’adaptations cinématographiques à son actif, y compris All the Bright Places, The Boy Who Harnessed the Wind, The Fundamentals of Caring, Bridgerton, et 1922. Compte tenu de cela, le public peut garder un espoir substantiel quant au succès de Spiderhead.

Voici ce que nous savons du prochain film jusqu’à présent.

Spiderhead : l’intrigue

La description officielle du film via Netflix se lit comme suit :

« Un prisonnier dans un pénitencier ultramoderne commence à remettre en question le but des médicaments contrôlant le mouvement qu’il teste pour un génie pharmaceutique »

Étant donné que Spiderhead est basé sur la nouvelle de 2010 de George Saunders, intitulée « Escape From Spiderhead », le film porte la même sensation dystopique du texte source. Les détenus du pénitencier sont tenus de porter un dispositif attaché chirurgicalement qui libère des doses de drogue dans les systèmes des détenus. Spiderhead est étiqueté comme un espace où les prisonniers sont libres d’être eux-mêmes. À ce titre, les cellules de prison et les barreaux des prisons sont inexistants dans le pénitencier. Au lieu de cela, la bande-annonce de Spiderhead donne au public un aperçu d’une installation à la fine pointe de la technologie, automatisée et axée sur la technologie.

Cependant, les prisonniers sont-ils vraiment « libres » ? Spiderhead explore le récit de ce qui ressort du fait de repousser les limites du libre arbitre à leurs limites. Lorsque Steve Abnesti, le génie pharmaceutique visionnaire qui administre les médicaments, repousse continuellement les limites du libre arbitre, les choses prennent une tournure brutale. Avec la mission d’Abnesti de rendre le monde meilleur, malgré le comportement de plus en plus chaotique des détenus en raison de l’administration de médicaments modifiant les émotions d’Abnesti, l’intrigue de Spiderhead devient chaotique malgré sa qualité futuriste.

Spiderhead : les acteurs et l’équipe

Le casting de Spiderhead comprend Chris Hemsworth, qui joue le personnage de scientifique presque fou de Steve Abnesti, Miles Teller dans le rôle de Jeff et Jurnee Smollett dans le rôle de Lizzy. Hemsworth est sans doute mieux connu pour son rôle de Thor dans l’univers cinématographique Marvel. Teller a déjà joué dans des films tels que Les Quatre Fantastiques, Le Spectaculaire Maintenant, et le Divergent la franchise. Smollett est apparu dans des films tels que Harley Quinn : Oiseaux de proie et Bayou d’Eve. Les autres membres de la distribution incluent Mark Paguio, Tess Haubrich, Nathan Jones et Charles Parnell.

S’adressant à Entertainment Weekly à propos de son personnage en tant que Jeff et de sa relation avec Abnesti, Miles Teller a déclaré :

« Jeff travaille en étroite collaboration avec Abnesti et forme une sorte d’amitié avec lui. Je voulais dépeindre ce sentiment de confiance au début pour aider à montrer qu’il y a un réel sérieux et une sincérité de la part d’Abnesti à aider tout le monde. Il a un faible pour Jeff, et je pense que leur dynamique est vraiment amusante à regarder. »

Donnant un aperçu de Lizzy, interprétée par Smollett, le réalisateur a déclaré: «Elle a un passé plus mystérieux. Elle est attirée par Jeff, et ils ont une relation très étroite, mais là où il porte en quelque sorte son cœur sur sa manche, elle cache sa douleur avec une personnalité joyeuse. » Le réalisateur a également précisé que le personnage de Hemsworth, Abnesti, avait de « nobles intentions ». mais le visionnaire de génie a aussi « des choses plus sombres qui se cachent sous la surface ».

Spiderhead est réalisé par Joseph Kosinski, le scénario du film étant écrit par Rhett Reese et Paul Wernick. Kosinski réalisé Oubli et Seuls les braves. Reese a également quelques films louables à son actif, notamment Dead Pool et Zombieland.

Kosinski a fait des commentaires intéressants sur la bande originale du film. Les téléspectateurs de la bande-annonce de Spiderhead se rendent vite compte que la bande-son presque optimiste et joyeuse du film contraste fortement avec l’intrigue sinistre du film. S’adressant à EW, Kosinski a déclaré:

« L’idée de la bande son m’est venue alors que j’étais assis sur une chaise de dentiste. J’écoutais quelque chose comme Christopher Cross en me faisant percer une dent. C’était intéressant pour Abnesti de créer cet air de détente et de bons moments dans un établissement qui fait quelque chose de beaucoup plus néfaste.

Le film était en pré-production en octobre 2020 et a été marqué comme terminé en mars 2022. Spiderhead devrait sortir sur Netflix le 17 juin 2022.