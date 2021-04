Spider-Verse 2 Rumor Dunked: Spider-Man animé des années 90 ne reviendra pas

Récemment, une rumeur a commencé à faire le tour d’Internet selon laquelle Spider-Man: dans le Spider-Verse 2 mettrait en vedette la version de Spider-Man qui est apparue dans les années 90 emblématiques Spider-Man: la série animée dessins animés, exprimés par le même acteur, Christopher Barnes. Mais avant que les fans ne puissent commencer à espérer, l’écrivain et producteur de l’émission, John Semper Jr., a révélé via un message Facebook qu’il avait parlé à la femme de Barnes, et la rumeur est fausse.

« Un article a été posté ici hier, prétendument racontant que Chris Barnes reprend son rôle dans la suite de » SPIDER-MAN – INTO THE SPIDER-VERSE. « J’ai entendu aujourd’hui de la part de la femme de Chris dire que c’était absolument FAUX. Chris n’a pas a été approché par Sony / Marvel pour reprendre son rôle de Spider-Man des années 90, ce qui signifie que le Spider-Man de ma série ne sera PAS dans ce prochain film. Alors faites passer le mot. La rumeur est FAUX. «

Et voila. Je ne peux pas être plus précis que cela. Bien sûr, les fans vont être déçus, mais l’absence de Barnes de la Spider-Verse Les films ne nient pas l’immense popularité que sa version de Spider-Man / Peter Parker a acquise depuis les années 90.

Une personne qui a un problème avec le courant Spider-Verse est Semper lui-même. Dans son article sur Facebook, l’écrivain / producteur souligne que le principe de base de la franchise, qui implique différents Spider-Mans de réalités alternatives se rassemblant pour combattre une menace, a été envisagé pour la première fois dans Spider-Man: la série animée, une idée qui Marvel était heureux d’utiliser dans le nouveau Spider-Verse films sans créditer Semper.

«Je mentionne que j’ai créé le Spider-Verse à chaque fois que le sujet est abordé, principalement parce que j’aime aiguiller Sony / Marvel, et j’espère que le mot leur reviendra que je suis légèrement énervé de ne même pas être remercié à la fin de leur premier film … Enfin, quelques-uns d’entre vous semblent irrités que j’affirme même que j’ai créé le Spider-Verse. Ouais … difficile. Je ne peux pas vous aider là-bas. Je sais d’où je viens, et comment une grande partie de ce que j’ai vu dans ce film et ma position est inchangée. Tout le récit qui sous-tend ce film – qu’un groupe de Spider-Men de différentes réalités a dû se regrouper pour empêcher une rupture de dimensions créée par le Kingpin de détruire réalité – oui, j’ai pensé à ça. Si vous ne pouvez pas l’accepter, je ne peux pas perdre de temps à me disputer avec vous. La preuve est dans ma série elle-même. «

Bien sûr, l’idée de héros de différentes réalités se rassemblant pour combattre une menace a été un aliment de base de la bande dessinée bien avant les années 90, on peut donc se demander si le Spider-Verse Les auteurs de films soulèvent les idées de Semper, ou les deux ont été inspirés par le même matériel source. Pour l’instant, tout ce que nous savons, c’est que les années 90, Spidey n’apparaîtra probablement pas dans le Spider-Verse de si tôt. Réalisé par Joaquim Dos Santos, Spider-Man: dans le Spider-Verse 2 arrive en salles le 7 octobre 2022.

