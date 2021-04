Spider-Verse 2 a la spectaculaire étoile de Spider-Man croise les doigts pour un retour

Suite à de récents rapports Spider-Man: la série animée La star Christopher Daniel Barnes reprendra le rôle de la prochaine suite Spider-Man: dans le Spider-Verse 2, un autre acteur de la voix de Spidey a jeté son chapeau (ou devrait-il être un masque?) dans le ring. Josh Keaton, qui a exprimé le héros Marvel dans la série animée de 2008, Le spectaculaire Spider-Man a maintenant dit qu’il avait croisé les doigts, il serait également impliqué.

Croisons les doigts, j’ai de bonnes nouvelles mais je suis habitué à la chance Parker maintenant. https://t.co/siyfyhPZed – 🇺🇸Josh Keaton🇵🇪 (@joshkeaton) 7 avril 2021

Peter Parker est connu pour avoir été notoirement malchanceux, il faudra donc peut-être croiser les doigts de Le spectaculaire Spider-Man les fans du monde entier pour que cela se produise pour Josh Keaton.

Première en 2008, Le spectaculaire Spider-Man diffusé pendant 2 saisons et se déroulent tous deux pendant un semestre des années de lycée de Peter Parker, la première saison allant de septembre à novembre et la seconde de décembre à mars. Aux côtés de Josh Keaton dans le rôle de Peter Parker / Spider-Man, la série présentait plusieurs autres personnages bien-aimés de la tradition de Spidey, notamment Benjamin Diskin dans le rôle d’Eddie Brock, James Arnold Taylor dans Harry Osborn et Lacey Chabert dans le rôle de Gwen Stacy. Bien sûr, la série présentait également une foule de méchants familiers tels que Venom, Mysterio, Kraven the Hunter et Doctor Octopus.

Le spectaculaire Spider-Man a reçu un accueil très favorable de la part des critiques et des fans, et détient actuellement une note de 100% sur Rotten Tomatoes grâce à son exploration de thèmes matures aux côtés des scénarios de bandes dessinées et des séquences d’action plus reconnaissables.

Détails pour Spider-Man: dans le Spider-Verse 2 sont assez rares à l’heure actuelle, mais une nouvelle rumeur chaude prétend que Spider-Man: la série animée La star Christopher Daniel Barnes figurera dans le film, dans des séquences qui correspondront au style du dessin animé chéri des années 90. Barnes a exprimé le personnage de Peter Parker tout au long Spider-Man: la série animée, qui a fonctionné sur le réseau Fox Kids de 1994 à 1998.

Alors que l’acteur a depuis nié la rumeur via les médias sociaux, Barnes a déclaré son désir de figurer dans le Spider-Man: dans le Spider-Verse suite à plusieurs reprises au cours de la dernière année en disant: « Je le ferais dans une seconde. Je veux dire, j’adore ça, et c’est un grand honneur à chaque fois qu’ils vous demandent de participer. » D’ailleurs, ce ne serait pas la première fois qu’un acteur se moque d’une rumeur en cours …

Depuis la conclusion du premier Dans le Spider-Verse, les fans se sont demandé quelles versions alternatives de notre sympathique quartier Spider-Man pourraient trouver leur place dans la suite, les producteurs Chris Miller et Phil Lord révélant que d’innombrables autres versions du web-slinger pourraient apparaître à un certain titre. « Je pense qu’il y en a un tas [of possible characters], et je ne veux pas en dire trop car il y a un large éventail de personnages qui sortent des univers de Spider-Man maintenant. « Miller a expliqué. » Et c’est vraiment amusant de pouvoir en quelque sorte penser à cueillir ceux qui vous n’avez jamais vu auparavant ou avez quelque chose d’intéressant à dire. «

Spider-Man: dans le Spider-Verse 2 se concentrera sur la relation entre Miles Morales (Shameik Moore) et Gwen Stacy AKA Spider-Woman (Hailee Steinfeld). Réalisé par Joaquim Dos Santos, Spider-Man: dans le Spider-Verse 2 devrait être publié le 7 octobre 2022. Cela nous vient grâce à Compte Twitter de Josh Keaton.

Sujets: Spider-Man: dans le Spider-Verse 2, Spider-man