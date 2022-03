Spider-month : AMC organise la fête idéale pour les fans de Spider-Man

AMC

Le signal annonçait un marathon des films de Peter Parker à voir en avril en Argentine. Le dernier film Marvel a dépassé les 4 milliards de téléspectateurs dans le pays.

©IMDBLe premier Spider-Man au cinéma était Tobey Maguire, en 2002.

Le phénomène de homme araignée ne se termine pas en Argentine, où il a été confirmé que le dernier film de la Univers cinématographique Marvel (MCU) atteint 4 milliards de téléspectateurs dans les salles. C’est pourquoi, à partir de AMC a rapporté qu’April sera baptisé comme le « mois de l’araignée » et que tout au long de sa vie les premiers films de la Homme araignée qui a tant joué Tobey Maguire Quoi Andrew Garfield.

Le signal effectuera un marathon tous les dimanches, puis il y aura un marathon continu qui débutera le samedi 30 avril à partir de 3 heures de l’après-midi. Ainsi, les trois films de homme araignéequi a dirigé sam raimiainsi que L’incroyable Spider-Man 2. Dans ce contexte, alors que la trilogie née en 2002 sera diffusée à 18h30 entre le 3 et le 17 avril, le deuxième film de Garfield Il sera vu à 20h30 le dimanche 24 et pourra être suivi sur les réseaux officiels, @amctv.la. Ci-dessous, vous pouvez voir le synopsis officiel de chaque film.

+ Le Spider-Man que vous pouvez voir sur AMC

Spider-Man (2002):

Le film se concentre sur le génie adolescent peter parker, qui développe des capacités surhumaines semblables à celles d’une araignée après avoir été mordue par une araignée génétiquement modifiée. Protagonisée par Tobey Maguire, Willem Dafoe, Kirsten Dunst et James Franco.

Spider-Man 2 (2004):

Cette seconde tranche est fixée deux ans plus tard, et trouve peter parker a du mal à gérer sa vie personnelle ainsi que ses devoirs homme araignée. Pendant, Docteur Otto Octavius il devient un méchant après une expérience ratée qui tue sa femme et le laisse neurologiquement fusionné à des tentacules mécaniques. Protagonisée par Tobery Maguire, Kirsten Dunst, Alfred Molina et James Franco.

Spider-Man 3 (2007):

Il semble que peter parker a trouvé un équilibre entre son dévouement à Mary Jane et ses fonctions de super-héros. Mais il subit une terrible transformation lorsque son costume devient noir et libère sa personnalité sombre et vengeresse. Sous l’influence de sa nouvelle tenue, Pierre il devient un égoïste qui ne se soucie que de lui-même. Il doit faire face à un dilemme : profiter de ses nouveaux pouvoirs ou rester un héros compatissant. Pendant ce temps, il est menacé par deux redoutables ennemis : Venom et le marchand de sable. Protagonisée par Tobey Maguire, Kristen Dunst, James Franco, Topher Grace et Thomas Haden Church.

L’incroyable Spider-Man 2 (2014):

peter parker mène une vie bien remplie, jonglant son temps entre son rôle de homme araignéetuant les méchants, et au lycée avec la personne qu’il aime, Gwen. Peter a hâte d’être diplômé. Il n’a pas oublié la promesse qu’il a faite au père de Gwen pour la protéger en restant loin d’elle, mais c’est une promesse qu’il ne peut tout simplement pas tenir. les choses vont changer pour Pierre quand un nouveau méchant apparaît, Électroet un vieil ami Harry Osborn, revient, tout en découvrant de nouveaux indices sur son passé. Protagonisée par Andrew Grafield, Emma Stone, Jami Foxx et Den DeHaan.

