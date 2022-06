Spider-Man, Zendaya et tous les gagnants des MTV Movie Awards

vtt

Les MTV Movie Awards ont été pleins de surprises et de nombreux élus ont remporté un prix comme Spider-Man et Zendaya.

© GettyVanessa Hudgens était l’une des animatrices

Les MTV Movie & TV Awards 2022 a eu lieu au Barker Hangar, Santa Monica, Californie, le dimanche 5 juin. Il s’agissait de la Numéro d’édition 30 de ce prix et le cinquième dans lequel la saison cinématographique et télévisée est célébrée ensemble. Les chefs d’orchestre en charge de l’événement étaient Vanessa Hudgens responsable de la partie des films et séries scénarisés et Tayshia Adams qui ont fait de même dans la deuxième partie où ils ont décerné télé réalité.

L’un des grands gagnants de la soirée était le film Spider-Man : Pas de retour à la maison. La bande dans laquelle un groupe de méchants d’autres réalités arrive dans le monde à la suite d’un sortilège de Doctor Strange qui tourne mal a ému le public, en particulier pour le SpiderVersela réunion à l’écran des trois Spidey en direct : Tom Holland, Tobey Maguire et Andrew Garfield. Impressionnant!

Récompenses et plus de récompenses lors d’une soirée spéciale

Nous pouvons également souligner Zendaya et le spectacle HBO euphorie comme grands gagnants du rendez-vous d’hier. La série qui suit l’histoire de Rubie « rue » Bennett, une adolescente aux prises avec des problèmes de toxicomanie qui tente de se rétablir et de trouver sa place dans le monde est une télévision à fort impact et de qualité. Ce prix ne pouvait ignorer un contenu de cette ampleur car Zendaya brille de plus en plus dans son rôle principal.

Il y avait aussi de la place pour d’autres noms importants qui ont remporté des prix, comme c’est le cas avec Scarlett Johanssonqui a été mis en évidence comme meilleure héroïne pour sa prestation dans Veuve noireun film qui n’a pas eu le succès escompté mais qui a permis à son protagoniste de dire au revoir au Univers cinématographique Marvel après une tournée de plusieurs années en tant que Natasha Romanoff.

La série télévisée qui a attiré les yeux du monde entier la saison dernière, Le jeu du calmar, a également été primé. Le succès de la Corée du Sud qui a atteint Netflix pour devenir un phénomène de masse, il a eu la reconnaissance qu’il mérite alors que ses fans attendent la deuxième saison d’une histoire qui promet de continuer à surprendre le public.

En ce qui concerne la télé réalité On peut souligner le retour sur scène d’une figure médiatique qui a toujours su capter les flashs de la presse : Paris-Hilton. L’héritière de l’empire hôtelier a été célébrée pour son retour dans les médias avec des émissions de téléréalité Cuisiner avec Paris Oui Paris amoureux qu’ils l’ont ramenée à ce format pour continuer à être un personnage qui attire l’attention dans tout ce qu’elle fait.

+ Catégories scénarisées des gagnants

Meilleur film

Spider-Man : Pas de retour à la maison

Meilleur programme

Le jeu du calmar

Meilleure performance dans un film

Tom Holland pour Spider-Man : No Way Home

Meilleure performance dans un programme

Zendaya par Euphorie

meilleur héros

Scarlett Johansson pour Black Widow

meilleur méchant

Daniel Radcliffe pour La Cité perdue

meilleur baiser

Poopies et le serpent par Jackass Forever

Meilleure performance comique

Ryan Reynolds pour Free Guy

Meilleure nouvelle performance

Sophia DiMartino pour Loki

meilleur combat

Cassie contre. Maddie par Euphorie

Meilleure performance effrayante

Jenna Ortega pour Scream

Meilleure équipe

Tom Hiddleston, Sophia Di Martino et Owen Wilson pour Loki

pour les relations

euphorie

Meilleure chanson

« En route (épouse-moi) » Jennifer Lopez

+Catégories Gagnants sans trait d’union

Meilleure série de télé-réalité documentaire

Vendre le coucher du soleil

Meilleure série de compétition

Course de dragsters de RuPaul

Meilleur programme de style de vie

Séléna + Chef

Meilleure nouvelle série non scénarisée

Le spectacle D’Amelio

Meilleure star de télé-réalité

Chrishell Stause pour la vente de Sunset

Meilleure romance de réalité

Loren & Alexei Brovarnik pour « Loren & Alexei : Après les 90 jours »

Meilleur talk-show

L’émission de ce soir avec Jimmy Fallon

Meilleur hôte

Kelly Clarkson

Nouvelle star sociale

Bella Poarch pour TikTok

meilleur combat

Bosch contre. Lady Camden pour la course de dragsters de RuPaul

Meilleur retour dans une réalité

Paris Hilton pour Cooking with Paris et Paris in Love

Meilleur documentaire musical

Olivia Rodrigo: Conduite à la maison 2 U

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂