Spider-Man: Voici à quel point John Cena serait spectaculaire en tant que Sandman

On ne sait toujours pas qui sera le méchant du film, et cela pourrait être William Baker, qui était déjà dans Spider-Man 3 de Sam Raimi

John Cena il est dans un moment très doux de sa carrière. Autrefois DC Fandome, le lutteur et acteur populaire de la WWE, est apparu avec le reste de ses coéquipiers présentant son nouveau projet, “The Suicide Squad”, où il jouera l’un des personnages les plus curieux de la bande dessinée sur laquelle le film de James Gunn est basé, Pacificateur. avec un premier regard sur «les coulisses» plus que spectaculaire.

Mais la popularité de l’acteur fait que non seulement être placé dans l’univers de DC, mais que beaucoup de ses adeptes veulent aussi qu’il fasse une apparition dans l’univers cinématographique de Merveille, et en ce sens, l’un des noms qui sonne le plus est dans la section des méchants, celui qui Il est déjà apparu dans les films Spider Man, William Baker, mieux connu sous le nom de Sandman. L’artiste Jackson_caspersz a fait le test via Instagram.

Dans l’illustration, nous voyons le populaire catcheur de la WWE csur la chemise à rayures vertes typique du personnage et la vérité est qu’elle a l’air spectaculaire, ça frappe beaucoup. En revanche, on ne sait pas encore qui sera l’antagoniste de la troisième tranche de le film avec Tom Holland. On parle que ça pourrait être Kraven le chasseur, qui est le favori de Jon Watts, mais on ne sait pratiquement rien d’un film qui n’a pas encore repris le tournage, et qui ne le fera pas tant que Holland n’aura pas terminé son travail sur le film par “Inexploré”. «Spider-Man 3» Il sortira le 17 décembre 2021.

