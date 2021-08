Spider-Man utilise Doctor Strange dans art de t-shirt de No Way Home

Un nouvel art promotionnel pour la suite très attendue de Marvel Spider-Man : No way home associe le wallcrawler titulaire au docteur Strange, jetant le couple dans la folie du multivers. Représentant la paire héroïque sautant ensemble à travers l’un des portails du Sorcier Suprême, les images devraient ravir les fans de voir la collaboration Spider-Man et Doctor Strange.

Avec une image de Docteur strange tout sur son solitaire et une image du motif familier du visage fendu qui devrait rappeler la série de Tobey Maguire de l’Homme araignée , nous avons également un bon aperçu du nouveau costume noir de Peter Parker, qui semble encore une fois avoir été imprégné d’une partie de la magie du sorcier suprême.

Nul doute que les nouvelles capacités des combinaisons seront extrêmement utiles pour s’attaquer aux nombreuses variantes du multivers.

Une série d’autres images nous donne notre meilleur aperçu du costume imprégné de magie de Spider-Man, avec les promos montrant le nouveau costume noir et or que le héros Marvel arborera dans la suite. En plus du nouveau schéma de couleurs, les images montrent clairement des pouvoirs de style Doctor Strange provenant de l’un des tireurs sur le Web de Spidey, ce qui signifie que, non content de la technologie Tony Stark, Peter Parker maniera bientôt les arts mystiques.

Tandis que marvel essaie aussi fort que possible de garder secrets les détails officiels de l’intrigue, nous savons que Spider-Man : No way home mettra à nouveau en vedette Tom Holland dans le rôle principal. Le film devrait-il reprendre où Spider-Man : Loin De Home laissé, Peter Parker a maintenant été présenté comme le super-héros rampant sur les murs, et quelque part en cours de route, Parker fera équipe avec le docteur Strange de Benedict Cumberbatch après des ravages indicibles dans le multivers Marvel. Strange assumerait le rôle de mentor auparavant occupé par Tony Stark de Robert Downey Jr, avec le Spider-man La suite semble de plus en plus susceptible de faire suite à la prochaine suite de Doctor Strange, Doctor Strange dans le multivers de la folie.

Des rumeurs en cours ont également affirmé que le docteur Strange serait loin d’être le seul héros à faire équipe avec Spider-Man de Tom Holland dans le film. Malgré les dénégations et les refoulements constants, la rumeur court toujours que Tobey Maguire et Andrew Garfield apparaîtront dans Spider-Man : No way home, les deux acteurs auraient repris leurs itérations respectives du personnage dans des rôles qui sont bien plus que de simples camées de courte durée.

Spéculation selon laquelle Charlie Cox apparaîtra dans Spider-Man : No way home comme Matt Murdock, Daredevil ou les deux continuent également de circuler. Plus récemment, c’est grâce au Celebrity Fan Fest de San Antonio qui a révélé que le casse-cou La star a annulé une prochaine apparition à la convention en raison d’un changement de « programme de tournage de dernière minute ». Alors que certains ont attribué cela à une coïncidence,

ce changement soudain d’horaire intervient au milieu des rapports de Spider-Man : No way home reshoots, conduisant beaucoup à croire que Cox sera à nouveau l’homme sans peur.

Ajoutez cette multitude de héros du passé de la franchise à la liste des méchants qui devraient également apparaître, qui comprend le docteur Octopus d’Alfred Molina, Jamie Foxx dans le rôle d’Electro et Willem Dafoe dans le rôle du Bouffon vert, et soudain la tâche qui incombe au docteur Strange/Spider-

Le partenariat avec l’homme semble un peu écrasant, même pour cette paire de poids lourds de Marvel.

Réalisé par Jon Watts, écrit par Chris McKenna et Erik Sommers, Spider-Man : Pas de chemin à la maison devrait sortir aux États-Unis le 17 décembre 2021, dans le cadre de la phase quatre du MCU. Doctor Strange in the Multiverse of Madness devrait quant à lui sortir aux États-Unis le 25 mars 2022 et fait également partie de la phase quatre du MCU. Cela nous vient de MCU Direct.

