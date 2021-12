Spider-Man : Tom Holland parle de travailler aux côtés de ses méchants

Après que Marvel Comics ait vendu les droits cinématographiques de Spider-Man à Sony Pictures, en 2002, le premier volet de la trilogie du cinéaste américain Sam Raimi serait sorti, changeant à jamais la perception du public du cinéma de super-héros.

Après la fin de ladite trilogie, le studio a décidé de présenter avec « The Amazing Spider-Man » une nouvelle révision du personnage, bien que ses mauvais résultats au box-office auraient mis fin aux possibilités de voir un nouvel univers cinématographique inspiré de ses personnages. , y compris un film sur « The Sinister Six ».

Spider-Man retrouverait une nouvelle vie grâce à l’interprétation de Tom Holland dans la saga Marvel Studios, qui a réussi à passer un accord avec Sony Pictures pour l’utilisation du personnage, qui est tout près de sortir le troisième volet de sa trilogie avec « No Way Home », un film qui a suscité de grandes attentes et de la fureur parmi ses fans.

Dans ce nouveau film, Peter Parker s’allie avec Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) après un échec avec un sort, ce qui provoque une rupture avec la continuité du multivers, faisant entrer dans son monde certains des méchants des franchises cinématographiques passées de Spiderman.

Alfred Molina, Willem Dafoe et Jamie Foxx reprennent respectivement leurs rôles d’Otto Octavius, Green Goblin et Electro, en plus de l’inclusion de Lizard et Sandman, ce qui a suscité de forts soupçons quant à l’arrivée possible de Tobey Maguire et Andrew Garfield au bande, un fait qui, à ce jour, n’a pas été confirmé.

Indépendamment de la présence ou non de l’ancien Spider-Man, Tom Holland a partagé quelques mots dans la présentation que Sony Pictures a faite sur le film à Londres cette semaine (via ScreenRant), notant que l’expérience avec ces méchants emblématiques a été « Débordante, excitante et stressante », même si elle précise qu’elle n’a que du bien à dire sur ses collègues.

«Mais ces gars étaient des acteurs si merveilleux, si amicaux, gentils, évidemment très talentueux, qui apportent leur propre processus et leur propre ambiance à l’ensemble, ce qui est très amusant. Mais pour nous qui étions des petits enfants qui avons grandi en aimant ces films, à la fois ceux de Raimi et de Webb, c’était vraiment sympa de partager l’écran avec eux », a déclaré Holland.

Bien que le thème du multivers ait été introduit pour la première fois dans le MCU à travers la série « Loki », « Spider-man: No Way Home » est la première fois qu’il est abordé à travers ses films, anticipant qu’il jouera un rôle de premier plan. importance pour le reste des productions programmées dans la saga. Le film sort le 15 décembre.

