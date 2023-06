Spider-Man: Tom Holland a révélé qui était le meilleur pour garder les spoilers et les fans surpris

Domaine De Fondrèche Il Était Une Fois 2019 - Vin Rouge Rhône Ventoux

Terroir : Cette cuvée est produite uniquement dans les meilleurs millésimes ! Avec les meilleurs raisins, sur les meilleures parcelles du domaine. Grand vin de garde et parmi les plus belles expressions du Rhône sud à ce prix. Au chai : Les cuvaisons sont assez longues, de façon à ce que les peaux des raisins aient le temps d’extraire le plus d’arômes et de matière au jus. Cela dit, les pigeages sont légers pour que les tanins restent souples et veloutés. Le Grenache de ce vin est ensuite élevé sur ses lies pendant un an en foudre. La syrah et le mourvèdre de l’assemblage seront eux élevé un an en barrique. Dégustation :Un nez aux arômes de fruits noirs et rouges, marqué sur la cerise, et les framboises avec des notes de poivre et de garrigues. La robe sombre ne nous méprend pas sur la concentration du vin. En bouche, les tanins sont veloutés, puissants mais ronds, le vin dégage des arômes de chocolat et d’épices, un jus ample sous-tendu par une jolie fraîcheur et une finale longue. Grand vin de garde, il doit s’assagir quelque temps en carafe pour les plus impatients ou quelques années en cave pour les fervents amateurs de millésimes plus anciens. A boire sur des mets de gibiers, des viandes rouges racés, des plats mijotés ou des volailles farcies. vin Rhône Rouge Grenache