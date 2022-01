Spider-Man supprimé de Harry Holland: aucune scène de maison n’apparaît en ligne

Ce n’était un secret pour personne que le frère cadet de la star de Spider-Man, Tom Holland, allait faire une apparition dans la dernière entreprise MCU du slinger Web. Spider-Man : Pas de chemin à la maison. Alors que le blockbuster n’a pas déçu à bien des égards, les fans qui s’attendaient à apercevoir la star en plein essor ont été laissés pour compte car sa scène a été supprimée de la coupe finale du film.

Dans la scène, Harry Holland devait incarner un criminel mineur qui a été surpris par Spider-Man en train de faire sa ronde. Un aperçu des coulisses du clip est maintenant apparu en ligne, offrant aux fans un aperçu de ce à quoi cela aurait pu ressembler. Le clip montre Harry se balançant à l’envers devant une devanture de magasin à New York, où il a probablement été palmé par le robot mural.

Compte tenu du contexte, il est compréhensible que la scène n’ait pas été finalisée, car il est difficile d’imaginer où elle aurait pu s’intégrer dans le récit plus large. Spider-Man : Pas de chemin à la maison a vu Peter faire face aux retombées de la révélation de Mysterio à la fin de Spider-Man : loin de chez soi, qui s’est avérée particulièrement tumultueuse pour le jeune héros. Suivi par l’augmentation significative des enjeux alors que plusieurs méchants d’autres univers sont attirés dans le MCU.

Faire un détour par les événements pour arrêter un criminel ordinaire aurait été exagéré d’inclure organiquement et probablement inutilement rembourré le temps d’exécution. Harry Holland n’était pas la seule star déçue par un caméo coupé puisque Lexi Rabe a également filmé une scène reprenant son rôle de Morgan Stark, où elle aurait publiquement apporté son soutien à un Peter en difficulté après la chute de la révélation de Mysterio et de l’implication de Stark Industries dans le justicier.

En fait, selon les rapports après la sortie du film, il semble qu’il reste beaucoup de choses sur le sol de la salle de montage, les fans obtenant presque un film complètement différent. Green Goblin, Doc Ock, Lizard, Electro et Sandman devaient à l’origine avoir des rôles beaucoup plus petits dans le film, pouvant même être réduits à une séquence post-crédit. Les rumeurs suggèrent que Jon Watts avait initialement prévu que Kraven le chasseur serve de nouvel antagoniste principal.

Ces détails de l’intrigue pourraient être conservés pour un quatrième versement après que Kraven ait eu son propre film d’origine, et il n’y a pas beaucoup de fans qui ne seraient pas d’accord pour dire que déplacer l’attention sur le « Sinister Five » était la bonne décision à long terme. Parmi les principaux points de l’intrigue, une autre fuite suggère que Marvel Studios a en fait écrit et tourné une fin alternative dans laquelle le sort de Peter ne pouvait pas être annulé et il a été contraint de faire face aux conséquences à l’avenir.

Fait intéressant dans cette version, Peter se serait également distancié de Ned et MJ car il sentait qu’il ne pouvait plus mener la double vie ou risquer de les mettre davantage en danger. Cela augmente la probabilité que les deux personnages jouent au moins un rôle beaucoup plus petit dans le prochain film, s’ils apparaissent, car les deux versions de la fin ont vu Peter faire ses adieux à son meilleur ami et sa petite amie.

La table rase représentait également une meilleure voie à suivre pour la franchise, avec la fin de Spider-Man : Pas de chemin à la maison suggérant que Peter avait assumé un rôle plus traditionnel de Spider-Man et s’éloignerait désormais davantage du plus grand MCU. Cela pourrait peut-être faire place à une collaboration plus poussée et à un croisement dans le Sony Spiderverse séparé, maintenant que nous connaissons les goûts de Spider-Man d’Andrew Garfield et de Tom Hardy Venin canonique existe dans la plus grande sphère de Tom Holland.





