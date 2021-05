Spider-Man rencontrera Venom éventuellement, Sony confirme que le plan est en place après aucun retour à la maison

Spider-Man n’a pas encore réussi à se frayer un chemin dans l’univers Sony Pictures des personnages Marvel (SPUMC), mais il y a un plan en place dans l’entreprise pour y arriver un jour. Après avoir publié de nombreux Homme araignée Dans le passé, Sony a depuis laissé Marvel Studios gérer la dernière incarnation du personnage en l’introduisant dans le MCU. Pendant ce temps, Sony a lancé son propre univers cinématographique distinct en 2018 avec Venin, qui sera encore élargi avec plusieurs films à venir.

Parce qu’il n’y avait pas tellement de mention de Spider-Man dans Venom, on ne sait pas si et quand Eddie Brock de Tom Hardy rencontrera un jour Peter Parker. Il n’y a apparemment pas de précipitation chez Sony pour amener Spidey dans le SPUMC de si tôt non plus. Dans une nouvelle interview avec Variety, le président de Sony Motion Picture Group, Sanford Panitch, a révélé que le studio était tellement occupé avec d’autres personnages de la bibliothèque Marvel qu’ils n’avaient pas vraiment besoin de Spider-Man. Pourtant, comme on le voit dans l’interview, il ajoute que Spidey rencontrer Venom serait « excitant ».

« Nous ne pensons pas vraiment à nos 900 personnages comme au verset de Spidey. Nous avons un univers Marvel. Le volume de personnages que nous avons – vous savez, attendez de voir ce prochain Venom. Vous ne manquez pas Spider-Man. .. [but] ce sera excitant s’ils se rencontrent, non? «

Panitch poursuit en précisant que là est en fait un plan chez Sony pour amener Spidey dans le SPUMC finalement. Aucun autre détail n’a été offert, mais Panitch taquine que les possibilités seront plus claires une fois que les gens verront quelles surprises Marvel Studios réserve aux fans avec Spider-Man: pas de retour à la maison, qui comprendra des personnages de la précédente Homme araignée films. Il note également sa relation positive avec le patron de Marvel, Kevin Feige.

« Il y a en fait un plan. Je pense que maintenant, il devient peut-être un peu plus clair pour les gens où nous allons et je pense que quand No Way Home sortira, encore plus seront révélés. Ce qui est génial, c’est que nous avons cette très excellente relation. avec Kevin. Il y a un bac à sable incroyable avec lequel jouer. Nous voulons que ces films MCU soient absolument énormes, parce que c’est génial pour nous et nos personnages Marvel, et je pense que c’est la même chose de leur côté. Mais nous avons une excellente relation. Il y a beaucoup d’opportunités, je pense, qui vont se produire. «

Il existe de nombreuses façons d’interpréter ses commentaires, mais une possibilité à laquelle Panitch pourrait faire allusion est que le MCU Spidey de Tom Holland sert également de SPUMC Spider-Man. Spider-Man: pas de retour à la maison inclura Doc Ock d’Alfred Molina de Spider-Man 2 et Electro de Jamie Foxx de L’incroyable Spider-Man 2, nous savons donc qu’il introduira le « Spider-Verse » en direct dans le MCU. Cela pourrait tout aussi facilement ouvrir la porte à l’Holland’s Spider-man pour qu’il se glisse dans le SPUMC pour affronter Venom.

Venom: Que le carnage soit sera le premier à étendre le SPUMC lors de sa sortie le 24 septembre 2021. Ce sera suivi par Morbius en 2022 et Kraven le chasseur en 2023, ce dernier ayant récemment nommé Aaron Taylor-Johnson comme l’antagoniste de Marvel. Peut-être, comme le dit Panitch, aurons-nous une meilleure idée du moment où Spider-Man arrivera après Spider-Man: pas de retour à la maison sort le 17 décembre 2021. Cette nouvelle nous vient de Variety.

