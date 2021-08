Spider-Man rencontre le pape sous une apparence improbable au Vatican

Certains pensaient que le nouveau Spider-Man : Pas de chemin à la maison Le film allait quelque part qu’aucune autre aventure de web-slinger n’avait été auparavant lorsque des images ont fait surface en ligne de Spidey avec le pape François au Vatican. Cependant, ce n’était pas une scène du très attendu et sans cesse taquiné Spider-Man : Pas de chemin à la maison, mais en fait était un cosplayeur qui avait été invité à avoir une audience avec le Pape et qui était dans l’un des sièges VIP de la cour San Damaso du Vatican.

Mattia Villardita, 27 ans, originaire du nord de l’Italie, a obtenu l’audience avec le pape François en raison de son travail en cours pour rendre visite aux enfants malades dans les hôpitaux, habillés comme leur merveille palmée préférée sur une base volontaire, pour laquelle il avait déjà reçu un honneur similaire avec Le président italien Sergio Mattarella. Au cours de sa rencontre avec le pape, Villardita a remis au chef de l’église catholique son propre masque Spider-Man. Avec le battage médiatique entourant le personnage en ce moment, Marvel doit applaudir à ce genre de promotion que l’argent ne peut tout simplement pas acheter.

Bien qu’il s’agisse à la fois d’un moment léger à observer et d’un témoignage de la façon dont certaines personnes sont prêtes à passer leur temps à améliorer un peu la vie des autres, c’est également un rappel du pouvoir iconographique de Marvel et de leurs créations. Bien qu’il existe de nombreux super-héros que les fans reconnaîtraient instantanément, rares sont ceux qui pourraient être montrés avec une photo du personnage se tenant côte à côte avec l’une des plus grandes icônes religieuses du monde et ne pouvant pas nommer les deux.

Marvel, ainsi que d’autres personnages de Disney, font partie des modèles les plus populaires utilisés par les artistes du cosplay partout dans le monde, et sont particulièrement populaires lorsqu’il s’agit de permettre aux enfants de rencontrer leurs idoles aussi près que possible de la chair. Pour ceux qui en font ensuite une cause caritative, procurant la joie que seuls des personnages magiques peuvent apporter aux enfants qui ont besoin d’un petit coup de pouce, il n’y a aucun moyen de nier qu’ils méritent toutes les distinctions qu’ils reçoivent, et il est probable que le tard, le grand Stan Lee n’aurait pas pu souhaiter une meilleure façon d’utiliser et de se souvenir de certains de ses personnages.

Le timing de la rencontre entre les deux icônes ne pouvait pas mieux tomber pour les fans de Homme araignée. Avec la campagne promotionnelle pour la troisième sortie solo de MCU de Peter Parker et de son alter ego qui devrait bientôt démarrer, c’est un autre signe qu’il n’y a pas moyen d’échapper à Marvel, même dans les confins sacrés du Vatican. Malgré la popularité récente du Vengeurs et leurs parties individuelles, c’est toujours le Homme araignée image et logo qui peuvent être trouvés sur la plupart des marchandises à travers le monde. Pour un personnage à l’histoire aussi mouvementée sur grand écran, des terribles téléfilms à la déception de Sam Raimi Spider-Man 3 et L’incroyable homme-araignée des films qui n’ont pas tout à fait allumé l’étincelle, même sans le courant du MCU Homme araignée en frappant toutes les bonnes notes, il est peu probable que le personnage ait été moins emblématique qu’il ne l’a jamais été, et Spider-Man : Pas de chemin à la maison ne fera que consolider sa place dans l’histoire d’Hollywood lorsqu’il arrivera dans les salles le 17 décembre.

Sujets : Spider-man