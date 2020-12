Spider-Man: Quels sont les méchants les plus dangereux que vous ayez jamais affrontés?

De la même manière que Homme chauve-souris dans DC Comics, Homme araignée est l’un des héros de merveille dont la galerie de méchants s’avère aussi fascinante que le protagoniste lui-même. Et c’est que ces séries maléfiques ne testent pas seulement chacune de leurs capacités physiques. Ils semblent conçus pour vous épuiser mentalement et émotionnellement.

Le nouveau film de Homme araignée a gardé tout le monde dans l’attente de revoir Alfred Molina interpréter le Docteur Otto Octavius, et après avoir vu Vautour Oui Mysterio en action dans les tranches précédentes, voici une galerie de quelques personnages qui pourraient faire une grande apparition sur grand écran.

1.-Le lézard

Si ce qui vient à l’esprit est la version apparue sur la bande de Marc Webb, ce n’est que la pointe de l’iceberg. Sa version sur grand écran semble être une refonte du Otto Octavius de la bande Sam Raimi, même si les motivations de la version humaine de Connors étaient justes.

La relation amicale de Connors avec Parker contrairement à ses affrontements contre Homme araignée comme Lézard font de ce personnage un mécanisme intéressant à double personnalité, digne de l’intrigue d’un film d’horreur de la série B.

Photo: Marvel Comics



2.-Kingpin

Bien que dans la série de Netflix et le film avec Ben Affleck il est présenté comme un méchant de Daredevil (et ils se sont rencontrés à plusieurs reprises dans les bandes dessinées), la vérité est que Kingpin a été créé comme un adversaire pour Homme araignée.

Il est le seigneur et seigneur des enfers de la ville et bien qu’il n’ait pas de super pouvoirs, il n’en a jamais eu besoin. Sa grande taille et sa force énorme sont suffisantes pour affronter le grimpeur de mur à mains nues, le laissant gravement blessé à plus d’une occasion. Wilson fisk est la vraie définition d’un gangster old school.

Photo: Studios Marvel



3.- Gobelin vert

Contrairement à ce que la bande Sam Raimi pourrait représenter, l’inimitié entre Homme araignée Oui Goblin vert elle remonte à de nombreuses années de douleur et de souffrance. Être l’un des favoris des fans et aussi le plus détesté d’être directement responsable de la mort de Gwen Stacy.

Son costume a été utilisé par différentes personnes dans les bandes dessinées, mais qui laisserait le plus une marque est Norman Osborn et son fils normand, qui dans les bandes dessinées serait l’un des meilleurs amis de Peter Parker, ajoutant plus de drame à leur inimitié.

Photo: Marvel Comics



4.- Carnage

Si le symbiote Venin reste l’un des méchants les plus reconnaissables du personnage, Carnage c’est la menace la plus dangereuse de toutes. Cletus Kasady est le plus proche de Joker Quoi Marvel Comics J’aurais pu. Un tueur en série cruel sans trace apparente de moralité et son union avec le symbiote a été conçu comme une version tordue de Venom.

Une menace à laquelle Homme araignée Oui Venin ils n’ont pas réussi à gagner même en tant qu’alliés, recourant à plusieurs reprises aux mêmes Avengers afin d’obtenir un avantage par une très légère marge.

Photo: Marvel Comics



5.-Hobgoblin

La mort de Goblin vert conduirait les éditeurs de bandes dessinées à créer rapidement ce qui commencerait comme une sorte de remplacement provisoire avec un thème fort de Halloween. Et bien qu’il soit souvent la cible du ridicule pour ses origines de créateur de mode, la vérité est qu’il a réussi à se faire une place parmi les méchants de Merveille.

Roderick Kingsley Je savais que l’équipement n’était pas suffisant pour finir Homme araignée, pour qu’il s’injecte une version dangereusement chargée de Goblin vert, le rendant doublement instable par rapport à son prédécesseur.