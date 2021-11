Spider-Man proposera une série préquelle via Disney +

L’intégration de Spider-Man dans le MCU a été l’un des moments les plus célébrés par les fans de la saga car il est l’un des personnages les plus appréciés de la ligne éditoriale de Marvel Comics. Après sa première apparition dans « Captain America : Civil War », Tom Holland a déjà au total quatre films au sein de cette franchise, dont deux en solo et un troisième en préparation.

L’avenir cinématographique de Spider-Man semble incertain après la première de « No Way Home », un film qui promet un lien entre les franchises réalisées par Sam Raimi, Marc Webb et le MCU lui-même. Ceci malgré le fait que la séquence post-générique de « Venom : Let There Be Carnage » nous prépare à une éventuelle confrontation entre le héros grimpe aux murs et le symbiote.

Nous ne sommes qu’à un mois de la sortie en salles de « No Way Home » et Marvel Studios a annoncé une surprise spéciale pour tous les fans de Spider-Man en conservant les droits du personnage en collaboration avec Sony Pictures.

Dans le cadre de la célébration « Disney + Day », Marvel a révélé que Spider-Man présentera sa propre série animée. « Spider-Man: Freshman Year » sera une production entièrement intégrée au MCU dans laquelle, bien qu’elle ne révèle pas trop d’informations à son sujet, on soupçonne qu’elle se déroulera bien avant l’introduction du personnage dans « Captain America: Guerre civile. »

Cette nouvelle série animée fait partie des multiples projets que Marvel Studios a en préparation du catalogue Disney+, dont « IronHeart », « Secret Invasion », la deuxième saison de « Et si…? » et la récente confirmation du retour de « X-Men: The Animated Series », qui comportera une saison qui poursuivra le récit de la série classique des années 90.

L’arrivée de Disney +, malgré les retards causés par la pandémie mondiale, a montré que Marvel envisage toujours de maintenir son engagement à élargir sa gamme de contenus au-delà du grand écran à travers de multiples séries télévisées qui arriveront exclusivement pour le service de streaming. Le MCU clôturera 2021 avec la première de « Spider-Man: No Way Home » le 17 décembre.