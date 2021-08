Spider-Man présenté comme un puissant sorcier dans une nouvelle marchandise

Les fans de Spider-Man de la DCU devront se tenir fermement à leur siège face à cette nouvelle information. Après que la ligne de figurines « Hot Toys » a révélé dans le cadre de son catalogue dédié à « No Way Home » un nouveau et particulier costume du super-héros arachnide, de nouvelles illustrations publicitaires pourraient offrir un contexte plus large à ce changement radical.

Bien que le film mettant en vedette Tom Holland n’ait toujours pas de signes de sortie de première bande-annonce dans les semaines suivantes (quelque chose d’étrange étant donné que sa première aura lieu en décembre), Marvel a révélé de nouvelles images pour la marchandise officielle de cette production, laissant entendre que Peter Parker pourrait en effet utiliser la magie dans cet opus du MCU.

L’un des modèles de Marvel présente le bouclier runique caractéristique du docteur Strange combiné au symbole de Spider-Man, qui pose en lançant une étrange toile bleue qui émet l’un de ces boucliers, portant la phrase « Magic with a twist ». Une autre image comporte l’expression « Magie + Science = Incroyable ».

Il a également été fait allusion aux effets que la révélation de Mysterio à la fin de « Spider-Man: Far From Home » a eu sur l’histoire de « No Way Home ». Certaines images officielles de T-shirt de la bande ont été révélées et sont maintenant disponibles à l’achat sur Amazon. Quelques-uns d’entre eux font allusion à ce méchant, qui semble avoir gagné la sympathie de ceux qui croient vraiment qu’il a été tué par Spider-Man.

Lors d’une récente conversation avec The Hollywood Reporter, Asad Ayaz, responsable marketing des studios Disney, a souligné que Sony Pictures (studio associé à la production du film) s’était chargé de la gestion publicitaire de « Spider-Man : No Way Home », avec l’étroite collaboration de Kevin Feige, président de Marvel Studios et producteur exécutif du MCU.

« Nous nous assurons également qui lance quoi et quand ils le font. Mais nous ne travaillons pas ensemble sur cette campagne car c’est son film. Ils le gèrent mais il y a un niveau de coordination pour s’assurer que c’est une situation gagnant-gagnant pour tout le monde », a déclaré Ayaz. « Spider-Man: No Way Home » a une date de sortie prévue pour le 17 décembre.