Spider-Man passe enfin aux Avengers de Marvel le 30 novembre

Plus d’un an après le lancement du jeu, Crystal Dynamics a confirmé que le personnage exclusif de PlayStation, Spider-Man, serait enfin ajouté à Marvel’s Avengers le 30 novembre 2021. Le web-slinger arrivera dans le cadre d’un événement de héros aux côtés de nombreux autres contenus, notamment un nouveau raid, des skins et des défis.

Vous pourrez jouer en tant que Spider-Man à travers des « défis à débloquer tissés tout au long de l’initiative Avengers », affirme le billet de blog de Square Enix. « Peter Parker découvre le nouveau plan d’AIM pour acquérir une technologie qui pourrait rendre leur armée Synthoïde imparable et une domination totale inévitable. Il doit s’associer aux Avengers pour arrêter cette menace imminente, et forme une tentative d’amitié avec Mme Marvel et Black Widow tout en gardant son identité caché. » L’éditeur n’a pas encore partagé d’images de ce à quoi ressemble le wall-crawler dans le jeu ; ce qui précède est tiré de Marvel’s Spider-Man.

Aux côtés de Spider-Man, Crystal Dynamics déploiera une grande mise à jour de contenu le même jour. Cela comprendra l’augmentation du niveau maximum de 150 à 175, un nouveau système de mise à niveau de l’équipement et les expéditions. Ce dernier vous permet de gagner des cosmétiques recherchés en dépensant la devise de base du jeu (pas premium).

Cependant, le plus gros ajout est le nouveau raid Klaw. « Après les événements de l’extension War for Wakanda, le monstre sonore Klaw est revenu au Vibranium Mound avec une détermination bouillonnante pour détruire Wakanda. donc ne pas tomber sans combattre. »

Alors, voilà. Spider-Man arrivera enfin dans Marvel’s Avengers le 30 novembre 2021 avec tous ces autres contenus. Allez-vous revenir pour jouer avec lui ? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous.