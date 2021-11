"Spider-Man : Pas de chemin à la maison" ajoute un nouveau problème et ce ne sont pas les fuites : votre date de sortie change-t-elle ?

in

Ce mardi a été vraiment mobilisateur pour Spider-Man : Pas de chemin à la maison, film avec le plus haut niveau d’attente de la Univers cinématographique Marvel depuis Avengers : Fin de partie. Récemment, de nouvelles photos qui confirment les retours de Tobey Maguire et Andrew Garfield sont devenues virales, mais un nouveau mal de tête a été signalé pour la production qui pourrait affecter sa première.

Les fans attendent des nouvelles officielles de ce film, comme sa deuxième bande-annonce, après avoir sorti la première affiche dimanche. Là, ils ont annoncé le retour du Bouffon Vert, qui s’ajoutera aux tours de Alfred Molina dans le rôle du docteur Octopus et Jamie Foxx dans celui de l’électro. La première bande-annonce montre que quelque chose ne va pas avec un sort Doctor Strange et le multivers se déchaîne, où nous espérons avoir plus d’une version de Peter Parker.

+ Un nouveau problème dans Spider-Man: No Way Home

Le 23 août, Internet a explosé avec la publication du premier aperçu du film, mais les fans estiment que cela n’a pas suffi. Le temps presse et la vérité est que un peu plus d’un mois après le lancement, il n’y a pas de deuxième regard, compte tenu du fait que d’autres projets de la MCU ils effectuent leurs promotions plusieurs mois à l’avance.

Pourquoi n’y a-t-il pas encore de deuxième bande-annonce ? C’est la question que se pose la plupart des fans. Selon la journaliste Grace Randolph, l’équipe des effets visuels est inquiète car elle ne garantit toujours pas qu’elle sera en mesure de terminer la production à temps pour sa première et pour le moment elle ne pense pas au montage au second coup d’œil.

Le tournage a été problématique au début en raison de la décision de filmer au milieu de la pandémie de coronavirus et à cela s’est ajouté qu’ils ont dû refaire certaines scènes, ils ont donc continué sur le plateau d’enregistrement jusqu’à fin août et cela fait sentir que les effets ne sont pas encore complets. Pour le moment, la date de sortie est toujours la 17 décembre.

