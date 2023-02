Spider-Man Noir, Prime Video : ce que l’on sait de la nouvelle série live action

la plateforme de Première vidéo produira une nouvelle série d’action en direct centrée sur »Spider Man Noir », la version policière de Spider-Man qui place son histoire dans les années 1930. Les rapports confirment que le projet vient de commencer la production en studios amazoniensayant son propre univers avec un protagoniste différent de Peter Parker.

»Spider-Man Noir » aura un scénario écrit par oren uziel, qui sera également producteur exécutif de la série. Uziel a déjà travaillé sur les films de 2021 » John Wick 4 » » The Lost City » » 22 Jump Street » et » Mortal Kombat ». Les producteurs Phil Seigneur et Christophe Millerqui ont participé au film »Spider-Man : Into the Spider », font également partie du projet.

Le personnage de Spider-Man Noir est apparu pour la première fois dans les bandes dessinées Marvel en 2009, dans le cadre de l’univers Marvel’s Noir. Cette version du héros araignée suit un Peter Parker vivant à New York, subissant les ravages de la Grande Dépression. Lorsqu’une araignée à l’intérieur d’un artefact le mord, Parker a la vision d’un dieu araignée qui lui accorde ses pouvoirs d’araignée.

Le personnage est récemment devenu populaire pour son apparition dans »Spider-Man : Into the Spider-Verse », étant l’une des versions qui aident Miles Morales dans le film, et qui a été exprimé par Nicolas Cage dans sa langue originale.

La nouvelle de » Spider-Man Noir » est venue après que Prime Video a confirmé la production de »Soie: Spider Society », une autre série située dans le Spiderverse. La série fera partie du nouveau contrat pour Sony avec Amazon Prime Video et MGM+qui prévoit de développer diverses productions en direct centrées sur Spider-Man.

Avant la série »Spider-Man Noir », Prime Video développera »Silk: Spider Society », une série d’action en direct qui raconte l’histoire d’une femme américano-coréenne nommée Cindy Moon, qui est mordue par le même araignée qui a donné ses pouvoirs à Peter Parker. C’est ici qu’il doit échapper à la prison, retrouver sa famille et apprendre à maîtriser ses nouveaux pouvoirs.

Pour le moment, »Silk: Spider Society » et »Spider-Man Noir » n’ont pas de date de sortie.