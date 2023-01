Spider-Man Noir de Nicholas Cage n’apparaîtra pas dans Spider-Man: Across the Spider-Verse

Lorsque Spider-Man: dans le Spider-Verse est apparu dans les salles en 2018, le public a été époustouflé par toutes les différentes versions de Spider-Man, la plus sombre et la plus mystérieuse étant Spider-Man Noir, exprimée par nul autre que Nicolas Cage. Malheureusement, il semble qu’il ne reviendra pas en tant que détective maussade dans la suite à venir, Spider-Man: à travers le Spider-Verse. Lors d’une interview avec Screen Rant, on a demandé à Cage s’il reprenait son rôle, ce à quoi il a répondu par un négatif lamentable :





« Vous devriez demander à Sony. Je ne sais pas ce qui se passe avec ça. Personne ne m’en a parlé. Demandez-leur. Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. J’aimerais qu’ils le fassent. J’adore Spider-Man Noir aussi. Je pense que c’est un super personnage. Spider-Man est le super-héros le plus cool. Et puis vous combinez ça avec Cagney et Bogart et Edward G. Robinson, allez, c’est un super personnage. »

Cagney, Bogart et Robinson font référence à trois acteurs connus pour leurs rôles dans les films de détective noir des années 1930, qui ont été d’énormes inspirations pour le personnage de Cage. Alors qu’il dit qu’il aime le personnage et qu’il aimerait jouer à nouveau le Spider-Man rétro, il n’apparaîtra pas dans le prochain Vers d’araignée film en juin. Peni Parker et le comique Spider-Ham ne semblent pas non plus revenir pour la suite.

Nicolas Cage pourrait toujours revenir en tant que Spider-Man Noir dans des films ultérieurs

Sortie de Sony Pictures

Nous savons que Spider-Man de Miles Morale revient, bien sûr, avec Spider-Gwen et Peter B. Parker, ce dernier se connectant avec un public plus âgé alors qu’il faisait face à des problèmes de dos, à une prise de poids et à un divorce déchirant dans le film précédent. . Nous verrons également plus d’une douzaine de nouveaux Spider-Men et Spider-Women, dont Spider-Man 2099, qui semble jouer un rôle antagoniste et sera exprimé par Oscar Isaac.

Il y a déjà un troisième film confirmé dans la série Spider-Verse, ainsi qu’un spin-off sans nom, il est donc possible que Nicolas Cage revienne pour l’un ou l’autre – peut-être même les deux – de ces films. Son prochain projet est Renfield, une étrange comédie d’horreur mettant Cage dans la peau de nul autre que le comte Dracula lui-même. Si vous ne pouvez pas vous lasser de Nicolas Cage, gardez un œil sur Renfield lors de sa sortie le 14 avril.

Spider-Man: à travers le Spider-Verse devrait arriver dans les salles le 2 juin 2023, écrit par Phil Lord, Christopher Miller et David Callaham. Le casting comprend Shameik Moore, Hailee Steinfeld, Jake Johnson, Issa Rae, Daniel Kaluuya et Oscar Isaac. Il sera distribué par Sony Pictures Releasing et produit par Colombia Pictures.