Spider-Man Noir aura une série d’action en direct du scénariste Oren Uziel sur Prime Video

La série d’action en direct Spider-Man Noir arrivera sur la plateforme de streaming Prime Video produite par Sony avec des livres d’Oren Uziel. Ce que nous savons!

© SonySpider-Man noir animé

La série d’action en direct de Spider Man Noir se déroulera à New York pendant la Grande Dépression des années 1930 et mettra en vedette un arachnide plus grand que le Peter Parker du Univers cinématographique Marvel interprété par Tom Holland. En effet, une source proche du projet Première vidéo confirmé à Variété que le personnage principal de la série n’aura pas grand-chose à voir avec le neveu de tante May dans le MCU.

Qui sera en charge des scripts pour Spider Man Noir? Il s’agit de oren uziel qui a récemment travaillé sur le scénario de la comédie romantique Cité perdue, avec Sandra Bullock et Channing Tatum. Ses autres crédits incluent 22 rue du sautle film Combat mortel de 2021 et Le paradoxe de Cloverfield. Il a également travaillé sur des scripts pour des projets tels que jean mèche 4 et frontières.

L’histoire de Spider-Man Noir

Les romans graphiques de Spider Man Noir a fait ses débuts en 2009 dans le cadre de la Marvel Univers Noir. Cette version du super-héros emblématique vit à New York pendant la Grande Dépression lorsqu’il est mordu par une araignée cachée à l’intérieur d’un artefact volé, lui faisant avoir des visions d’un dieu araignée, lui accordant des super pouvoirs pour devenir un personnage incroyable.

Le héros est déjà apparu dans la série animée Spider-Man ultime avec l’interprète Milo Ventimiglia prêtant sa voix pour ce spectacle tandis que l’emblématique Nicolas Cage a joué le personnage dans Dans le Spider-Verse. le spectacle de Première vidéo sera la première itération d’action en direct de Spider Man Noir raison pour laquelle sûrement les adeptes de merveille ils sont excités.

Première vidéo prépare un autre spectacle associé à la figure de homme araignée mais déconnecté du MCU qui est Soie: Spider Society du showrunner Angela Kang. On ne sait pas encore quels autres programmes télévisés viendront sur cette plate-forme directement du monde de l’arachnide amical, mais la vérité est que Sony Contrôlez plus de 900 de ces héros et méchants associés à Peter Parker avec un large éventail de possibilités pour les présenter.

