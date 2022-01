Spider-Man: No Way Home – Un fan révèle à quoi pourrait ressembler un jeu PS1 basé sur le film

Spider-Man : Pas de retour à la maison a commencé dans les salles il y a près d’un mois et a pu y jouer pour la plus grand succès depuis le début de la pandémie en mars 2020 assurer, soigner. à PS1 fois un si gros blockbuster en aurait un réalisation de jeu vidéo.

C’est ce qu’un fan a pensé et s’y est mis tout de suite Bande-annonce style PS1 mettre en œuvre.

Démake PS1 fidèle de Spider-Man: No Way Home

L’artiste de démake PS1 Jackarte a publié une nouvelle vidéo sur YouTube qui montre exactement comment le Bande-annonce de Spider-Man : No Way Home aurait ressemblé à la PS1 il y a 25 ans:

Si vous n’arrivez pas à avoir l’intégralité de la bande-annonce de Spider-Man : No Way Home dans votre tête, vous pouvez Demake PS1 ainsi que l’original regarder la vidéo de comparaison en même temps.

Fidèle à l’original : Le démake de la bande-annonce est livré avec l’intégralité Charme de l’ère PS1 Par conséquent. Non seulement ils sont Environnements complètement pauvres en détails, mais aussi la visages des personnages sont des textures sans âme qui sont calquées sur les acteurs aussi « fidèles à la réalité » que possible. De plus, la partie animations clairsemées et textures bancales, typique de l’ère PS1, a également été implémenté.

Non jouable: Mais derrière la vidéo, il n’y a vraiment que ça. juste une bande-annonce et il y a aucun élément jouable. La vidéo a été créée pour montrer à quoi pourrait ressembler un jeu PS1 basé sur Spider-Man : No Way Home. Mais il n’y aura pas plus que ça. Il ne faut donc pas s’attendre à un jeu complet du film après la bande-annonce.

Cependant, les fans de Spider-Man ont toujours la possibilité de jeux vidéo pour jouer avec la sympathique araignée du quartier. Après le lancement de la PS5 Spider-Man Miles Morales est apparu, le super-héros dans les jeux est comme Les Vengeurs de Marvel ou dernier fortnite surgi.

La prochaine vraiment grand jeu avec peter parker mais apparaît 2023. Parce qu’alors allez Exclusivité PlayStation d’Insomniac au tour suivant. Cette fois, Peter et Miles doivent faire équipe pour se battre ensemble Des méchants comme Venom combattre.